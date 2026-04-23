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5月1日武財神生日！命理師分享拜拜「帶這個去」：求財加倍靈驗
5月1日是武財神的生日，人們選在當天參拜財神，可望求得庇佑、招財進寶。命理專家王老師在臉書發布影片，分享拜財神爺加倍靈驗的「私房祕法」，很多人照著此方法拜，財運便能得到明顯的提升。
王老師指出，無論是武財神聖誕，還是後面的天赦日要拜天公，都可以適用這個方法。此方法就是祭拜時除了供品以外，請多準備一張「剛完成公益捐款的收據」一起拜。
並在祭拜途中，對著財神爺說「你是誰」、「做了什麼公益」，請財神爺加持，讓你獲得更強的力量去創造財富幫助更多人。
王老師強調，拜拜當天一定會發現，對街財神爺的能量感會比以往強很多，不要問為什麼會這樣，「照做就行了」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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