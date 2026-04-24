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越不理越上頭！對「3生肖男」就要高冷 他們反而更黏你

聯合新聞網／ 非貓不可
有些人越是被冷落，反而越容易產生熱情。 圖／ingimage
有些人越是被冷落，反而越容易產生熱情。 圖／ingimage

在感情世界裡，有些人越是被冷落，反而越容易產生熱情，甚至主動靠近，這種「越不理越黏」的特質，常見於某些個性強烈、喜歡挑戰與征服感的生肖男，一起來看看是哪幾個生肖，就是要用這種方式來吸引。

第三名：猴

聰明機靈的屬猴人，喜歡新鮮感與變化，對於一成不變的關係很容易感到厭倦，他們享受曖昧互動的趣味，如果你總是主動貼近、隨時待命，反而讓他覺得少了挑戰與刺激，但當你選擇適度疏離，保留自己的生活節奏，會讓他對你產生更深的興趣，他會開始主動找話題，製造機會接近你，甚至想辦法逗你開心，這種抓不到卻又離不開的感覺，正是讓他上癮的原因。

第二名：龍

屬龍人自尊心強，氣場十足，對於感情也帶有某種理想與期待，他們欣賞有個性、有主見的人，而不是一味依附的伴侶，如果你對他過於熱情，總是依賴著他，反而容易讓他忽略你的存在，而當你適度保持距離，展現出自我的獨立自信，且不輕易動心的一面，會讓他開始重新審視你，更努力的靠近你和了解你，這種高冷的吸引力，會讓他在不知不覺中，越來越離不開你。

第一名：虎

屬虎人天生帶有王者氣場，充滿自信、強勢又帶點征服欲，他們習慣成為關係中的主導者，也享受追逐與挑戰的過程，如果過於熱情或主動，容易讓他覺得缺乏新鮮感，甚至失去興趣，但當你展現出若即若離的態度，會讓他產生強烈的好奇與征服欲，不過高冷並非冷漠，而是保有自我與界線，讓他看見你的價值與不可取代性，這才是吸引他長久關注的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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