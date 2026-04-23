快訊

王大陸不認輸要上訴！遭判刑6個月「律師列4點反擊」捍衛清白和名譽

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

天赦日遇土地婆生 命理師曝「小三剋星」將發威

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為斗六市頂柴福德宮土地婆（上方）與林內鄉烏塗村福德宮的土地婆（前方）姊妹會。本報資料照
圖為斗六市頂柴福德宮土地婆（上方）與林內鄉烏塗村福德宮的土地婆（前方）姊妹會。本報資料照

2026年第二個天赦日落在5月4日（一），命理師柯柏成說，當天是農曆三月十八也是土地婆聖誕，土地婆是家庭守護神，更有「小三剋星」之稱，天赦日撞土地婆生，當天誠心祭拜祈求家運平安、斬爛桃花、妯娌婆媳等問題特別靈驗。

柯柏成指出，今年5月4日是春末的天赦日，以往的天赦日可按例前往寺廟上香許願或在家煮錢水，但這次的天赦日比較不一樣，由於落在農曆3月18，也就是與土地婆聖誕同日，更加深了對於「家運平安」的護佑。

土地婆又稱「土地媽」、「福德夫人」，如同地方的「賢內助」和「家庭守護神」，不同於土地公主掌地方治安與農作豐收，土地婆專注於守護家宅平安、財庫穩固、夫妻和諧，特別庇佑女性與兒童，常被視為女性守護神，以及求子保順產的對象。

他進一步表示，由於土地婆是家庭圓滿的守護神，性格較為務實，被認為掌管守財與家庭理財的智慧，專長領域更有被祈求斬爛桃花、招正緣，有一說相傳祂手上有一把能「扇走小三」的扇子，因此也被稱為「正宮救星」或「小三剋星」。

天赦日與土地婆聖誕同日特別靈驗，若有外遇、爛桃花、家宅等問題，可拜土地婆，供品建議準備發糕、蛋糕、湯圓、麻糬等甜食糕點，香水百合、鬱金香或玫瑰等搭配「土地公金」或專用金紙，及未拆封的化妝品或香水，拜完帶回自用。

柯柏成提醒，拜土地婆時務必清楚稟報姓名、住址和心願，誠心祈求家運平安、斬斷爛桃花、妯娌婆媳、增進夫妻感情、求子、守財等問題，只要平日行善，土地婆通常都願意幫忙，且要注意並非每間土地廟都有土地婆，因此要找對廟宇。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 天赦日

延伸閱讀

周日帝爺公生接穀雨…命理師曝4招打小人 示警1狀況恐遭反噬

5月求財「這3天」必拜！5月1日武財神聖誕+2天赦日…快補財庫

媽祖出門大不同！「進香」是聯誼+回娘家、「遶境」是守護轄區

招財開運必拜！中部五大財神廟排行揭曉 財神借庫攻略一次看

相關新聞

天赦日遇土地婆生 命理師曝「小三剋星」將發威

2026年第二個天赦日落在5月4日（一），命理師柯柏成說，當天是農曆三月十八也是土地婆聖誕，土地婆是家庭守護神，更有「小三剋星」之稱，天赦日撞土地婆生，當天誠心祭拜祈求家運平安、斬爛桃花、妯娌婆媳等問題特別靈驗。

小耗星拖累！四生肖工作恐白忙一場…猴無效救火、「這生肖」遇到豬隊友

紫微斗數中有一顆小耗星，容易讓人感覺「明明有投入，卻看不到成果」的無力感。更深一層來說，小耗星也常帶出「被誤解」的感受，因為努力沒有被看見，甚至還要承擔外界的質疑誤會。

原子習慣實踐版…想讓建立跑步習慣？先對自己說「你是跑者」

從根本上說，行為是最內在身分的最外在表現―價值觀、信念，以及看待自己的方式。如果你把自己視為跑者，你很可能定期跑步。

蔡依林、小賈斯汀都愛刺青！是盔甲？是信仰？圖案暴露真實內心狀態

刺青究竟只是流行，還是一個人內心狀態的外顯訊號。有人刺花朵、蝴蝶、心型，只是想讓身體更好看，也為生活增添趣味；也有人把神魔靈獸、宗教符號，甚至一句話、一個名字，長久留在身上。看似只是圖案選擇，背後往往藏著情緒、防衛、信仰，甚至說不出口的人生經驗。

「三生肖子女」養到賺到！品學兼優、長大有出息、讓父母享清福

每個小孩個性大不同，有些孩子總要父母緊迫盯人，才肯念書，也有些小孩天生自律，能力又強，從不讓父母操心。搜狐網分享，「子女屬這三生肖，少時學習優異，長大工作出色，能讓父母享福」，快看看都有誰上榜。

5月求財「這3天」必拜！5月1日武財神聖誕+2天赦日…快補財庫

命理師王老師分享5月有三大求財吉日，包括武財神聖誕和兩大天赦日，這也是下半年補財庫的重要關鍵。只要拜對了，下半年有機會八方來財。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。