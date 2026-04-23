天赦日遇土地婆生 命理師曝「小三剋星」將發威

2026年第二個天赦日落在5月4日（一），命理師柯柏成說，當天是農曆三月十八也是土地婆聖誕，土地婆是家庭守護神，更有「小三剋星」之稱，天赦日撞土地婆生，當天誠心祭拜祈求家運平安、斬爛桃花、妯娌婆媳等問題特別靈驗。

柯柏成指出，今年5月4日是春末的天赦日，以往的天赦日可按例前往寺廟上香許願或在家煮錢水，但這次的天赦日比較不一樣，由於落在農曆3月18，也就是與土地婆聖誕同日，更加深了對於「家運平安」的護佑。

土地婆又稱「土地媽」、「福德夫人」，如同地方的「賢內助」和「家庭守護神」，不同於土地公主掌地方治安與農作豐收，土地婆專注於守護家宅平安、財庫穩固、夫妻和諧，特別庇佑女性與兒童，常被視為女性守護神，以及求子保順產的對象。

他進一步表示，由於土地婆是家庭圓滿的守護神，性格較為務實，被認為掌管守財與家庭理財的智慧，專長領域更有被祈求斬爛桃花、招正緣，有一說相傳祂手上有一把能「扇走小三」的扇子，因此也被稱為「正宮救星」或「小三剋星」。

天赦日與土地婆聖誕同日特別靈驗，若有外遇、爛桃花、家宅等問題，可拜土地婆，供品建議準備發糕、蛋糕、湯圓、麻糬等甜食糕點，香水百合、鬱金香或玫瑰等搭配「土地公金」或專用金紙，及未拆封的化妝品或香水，拜完帶回自用。

柯柏成提醒，拜土地婆時務必清楚稟報姓名、住址和心願，誠心祈求家運平安、斬斷爛桃花、妯娌婆媳、增進夫妻感情、求子、守財等問題，只要平日行善，土地婆通常都願意幫忙，且要注意並非每間土地廟都有土地婆，因此要找對廟宇。

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