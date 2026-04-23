從星象看全球經濟！命理師：股票續抱、川普下一個對付中國？

最近股市很熱，你知道從星象也能預測全球經濟走勢嗎？命理師小孟老師分享影片，大膽預言不要隨便賣出股票，因為川普還會繼續出手干預世界局勢，全球股市仍會刺激波動，不過整體趨勢仍是向上。

經濟方面，老師也建議不要隨便賣股票，因為可能快速漲回，賣在低點會後悔。老師說，川普很愛放話，會讓股市繼續波動，整體趨勢向上，不要隨著川普起舞，隨便認賠殺出，稍微等一下，應該都還有機會漲回。

老師也預言，如果伊朗戰局最後往川普想要的局面發展，他未來下一步就會對付中國。且看，川普上任後先用關稅對付全世界，接著今年針對伊朗問題，2027年可能就會對付中國，川普總讓全世界跟著他起舞。

老師提醒，從股市來看，「川普是恐懼魔王」，他會反覆測試底線，只要川普一句話就能推翻股市所有分析師的說法。老師說，上半年海王星土星進入牡羊座，天王星進入雙子座，股市會波動，但最壞的應該已經過去了，川普也不會讓股票崩盤，整體趨勢往上，所以該買還是買。

老師預言，股市要改變舊有思路，股市就是暴漲暴跌，川普還是會繼續放話，所以有低點還是可以進場，但要選擇績效好的股票。短線有漲跌，但長線AI趨勢還是看好的。老師說，美國期中選舉完可能利多出盡，如果真的想賣股票，可以在這時間點分批賣一些，因為無論選舉結果，川普還是會有很多動作。

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