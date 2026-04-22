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小耗星拖累！四生肖工作恐白忙一場…猴無效救火、「這生肖」遇到豬隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族壓力大示意圖。（圖／AI生成）
上班族壓力大示意圖。（圖／AI生成）

紫微斗數中有一顆小耗星，容易讓人感覺「明明有投入，卻看不到成果」的無力感。更深一層來說，小耗星也常帶出「被誤解」的感受，因為努力沒有被看見，甚至還要承擔外界的質疑誤會。

紫微斗數一點通 姚本軍老師臉書分享，2026年有幾個生肖在職場上特別容易受到小耗星影響，遇到類似壓力很大狀況，努力卻徒勞無功的感覺，建議此時不要硬拚，要先緩一緩，學會避開無效消耗。

生肖猴／事情很多 無效救火

屬猴者今年特別容易變成「萬用救火隊」，什麼事都找你、什麼都要處理，忙得不可開交，但回頭看，真正有幫助的成果卻不多。建議先分清楚輕重緩急，把時間留給關鍵任務，其他能放就放，才不會白白耗掉精力。

生肖龍／處處卡關 先停一條

屬龍者可能會覺得事情怎麼推都不太順，像是努力了卻差臨門一腳。這時候與其一直硬衝，不如停下來想想是不是方法要調整。換個角度、換個策略，有時反而更快看到效果，也能減少不必要的消耗。

生肖狗／遇豬隊友 容易心累

屬狗者今年在合作上要多留意，可能會出現「你很認真、對方卻沒跟上」的情況，久了容易覺得心累。與其一直配合，不如適時溝通或重新分工，把責任講清楚，才能避免資源被白白消耗。

生肖羊／變數太多 節奏大亂

屬羊者今年容易遇到計畫反覆、方向調整的狀況，好不容易做好又被推翻，難免有點挫折。這時候關鍵是穩住自己的節奏，把能掌握的部分做好，不用每次都跟著外界起舞，反而更能累積實力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 紫微斗數 工作

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