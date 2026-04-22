5月求財「這3天」必拜！5月1日武財神聖誕+2天赦日…快補財庫

一個人度過冰冷的黑夜時，是否羨慕過別人成雙成對的溫暖？如何收穫甜蜜愛情？其實你的姓名筆劃數已經透露了脫單的方式，現在就和科技紫微網一起來瞭解一下吧！ 註：以下說的姓名筆劃指姓名總格（姓氏和名字的總筆劃），如果姓氏或名字是一個字時，將假添一數；姓名學筆劃以繁體字《康熙字典》為準。 【讀文小提醒】若你覺得查閱起來有點麻煩，請到科技紫微網【姓名吉凶免費鑑定】，輸入自己的姓名，進行免費查詢。這樣即可自動將你的姓名換算成《康熙字典》筆劃，並立即得出此姓名的格局與數理。 圖片來源：科技紫微網

2026-04-22 08:21