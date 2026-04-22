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5月求財「這3天」必拜！5月1日武財神聖誕+2天赦日…快補財庫
命理師王老師分享5月有三大求財吉日，包括武財神聖誕和兩大天赦日，這也是下半年補財庫的重要關鍵。只要拜對了，下半年有機會八方來財。
三大補財庫吉日：
★5/1武財神聖誕
可祈求正財、事業翻身，想要補財庫的人，這天記得為武財神祝壽，財運大開，貴人相助。
★5/4天赦日、5/20天赦日
上天開恩赦罪的黃金時期，最適合化解財運阻礙、修補財庫，可以準備疏文、懺悔文和全素供品，下半年就有機會霉運散盡，財庫滿盈。
武財神是誰？那種人適合拜？
武財神就是五路財神，以「中路財神」趙公明為首，率領東路財神「朝寶天尊」蕭升、南路財神「招財使者」陳九公、西路財神「納珍天尊」曹寶、北路財神「利市仙關」姚少司，組成「五路財神」。
因為武財神手執鞭或刀、形象威武，特別適合業務、軍警、金融、開店等需要拚業績的行業祭拜。
台灣武財神廟以「北港武德宮」為主要信仰中心，這裡不求偏財，只求正財，很多老闆會來祈求公司長久經營，香火鼎盛，還被譽為「企業主最愛財神廟」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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