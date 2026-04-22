快訊

延長停火但不解除封鎖！川普續施壓 伊朗高層嗆：失敗方沒資格談條件

變天前先爆熱！南部飆36度 午後2大區域恐有「暖區暴雨」

男子心血來潮街頭裸奔曬月亮 伴侶拿手機幫拍…下場GG了

聽新聞
0:00 / 0:00

媽祖遶境先鋒！「報馬仔」敲銅鑼、清兵帽、戴眼鏡…全身裝備都有故事

旺好運／ 楊登嵙姓名學
高雄燕巢三海宮之前到祖廟慈德宮謁祖，「報馬仔」在廟前稟告。記者蔡家蓁攝影／聯合報系資料照
高雄燕巢三海宮之前到祖廟慈德宮謁祖，「報馬仔」在廟前稟告。記者蔡家蓁攝影／聯合報系資料照

每年農曆三月「瘋媽祖」，每次媽祖遶境出巡，「報馬仔」乃是媽祖的駕前先鋒，在媽祖出巡期間，報馬仔會沿途敲鑼，告訴信眾遶境隊伍即將抵達，他還擔任著整理隊伍，以防拖延而零散的任務。展現出台灣民間信仰中對「孝道」、「還願」與「苦行」的重視。「報馬仔」所穿服飾其實深具含意，寓意著媽祖「知足、長善、感恩、惜福」的四大精神。

報馬仔每項附掛物皆有含意，其文化意涵和精神，分別說明如下：

◎紅纓帽：為笠帽，清朝尖哨兵所戴的帽子，報馬仔戴上此帽後，期望能體認軍令如山、軍紀嚴謹，擔任者應嚴守崗位，認清本份，不可怠慢。戴在頭上是頂天立地，負責盡職。

◎老花眼鏡：戴上能認清並看透人世間是非曲直，以明辨是非，另一意為看破世間情。

◎無仁眼鏡：無鏡片閩南語稱無仁，隱喻做人不可目中無人。

◎八字燕尾鬚：燕子每年定期回來築巢繁殖後代，表示誠信，鬍鬚與於嘴唇之上，乃說話之處，隱喻為言而有信。另外口有鬍鬚，口為頭，長辮有尾，勉勵做人要有頭有尾賺家伙，始終如一不可半途而廢。諧音「言非虛」，寓意言而有信。

◎旱煙桿：報馬仔休息時會抽旱煙，口中「含煙」與閩南語「感恩」諧音，勸化世人常存感恩的心。

北港「報馬仔」春聯，看出齊全裝備。記者蔡維斌攝影／聯合報系資料照
北港「報馬仔」春聯，看出齊全裝備。記者蔡維斌攝影／聯合報系資料照

◎煙袋：煙是香火，隱含媽祖「知足、長善、感恩、惜福」濟世精神，要代代相傳。

◎反穿羊襖：報馬仔須長途跋涉非常辛苦，反穿為背面，「背」與「備」諧音，「熬」與「襖」諧音，故曰「備受煎熬」；「備受煎熬」可以知人情冷暖，並帶給他人溫暖，「無私送暖」。

◎銅鑼：「鑼」與閩南語「勞」諧音，報馬仔的工作是勞心又勞力，「銅鑼心」喻為「同勞心」，同心勞心勞力。

◎肩荷長紙傘：「雨傘」與「語善」諧音，「長傘」與「長善」諧音，「紙傘」與「直善」諧音，勸世人要長期行善、做人正直、和善積德。

◎韭菜：「韭」諧音「久」，「長長久久」，表示友情、感情、恩情，永無止盡，天長地久之意。

◎錫壺：「錫壺」諧音「惜福」，懂得「惜福祈福」。

◎壽酒：「壽酒」諧音「壽久」，喝壽酒可長命百歲。

◎豬足：「豬足」與閩南語「知足」諧音，意涵後代子孫應懂得知足常樂的道理。

◎紅線：報馬仔所攜帶的紅絲線原本是報馬仔用來綁豬腳及其他物品東西之用，這幾年來也成為未婚男女求取婚緣感情的「姻緣線」，也可以給小朋友或大人戴在手上保平安｡

◎上下鈕扣錯扣：不計形象，歡喜做甘願受。

◎捲起褲管一高一低：表示人生坎坷，不道人長短。

◎腳生瘡疤：此處不但暗喻「勿揭人瘡疤」，告誡人們要記取每一次的失敗經驗，不再重蹈覆轍犯下相同錯誤。三處瘡疤代表天知、地知、我知，用來規勸世人為人處事不僅天知、地知，更重要的是自己內心要知。

◎腳貼膏藥：不揭人瘡疤。

◎單腳穿草鞋：犧牲奉獻，不計酬勞，勤於做事，即使鞋子掉了也渾然不知，等到休息時才發現掉一隻；而另一足赤腳，暗指世路不平，自己的路要自己去走出來。

◎赤腳：腳踏實地。

◎腳趾：赤腳看到五趾都在，表示吾在，活著就有希望。

雖然各地習俗不同，報馬仔的裝備不一定相同，但其勸勉人向善的文化精神，始終沒有變過。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

媽祖 遶境 報馬仔

相關新聞

姓名筆劃早暗示！你能靠「什麼優勢」擺脫單身命運

一個人度過冰冷的黑夜時，是否羨慕過別人成雙成對的溫暖？如何收穫甜蜜愛情？其實你的姓名筆劃數已經透露了脫單的方式，現在就和科技紫微網一起來瞭解一下吧！ 註：以下說的姓名筆劃指姓名總格（姓氏和名字的總筆劃），如果姓氏或名字是一個字時，將假添一數；姓名學筆劃以繁體字《康熙字典》為準。 【讀文小提醒】若你覺得查閱起來有點麻煩，請到科技紫微網【姓名吉凶免費鑑定】，輸入自己的姓名，進行免費查詢。這樣即可自動將你的姓名換算成《康熙字典》筆劃，並立即得出此姓名的格局與數理。 圖片來源：科技紫微網

媽祖遶境先鋒！「報馬仔」敲銅鑼、清兵帽、戴眼鏡…全身裝備都有故事

每年農曆三月「瘋媽祖」，每次媽祖遶境出巡，「報馬仔」乃是媽祖的駕前先鋒，在媽祖出巡期間，報馬仔會沿途敲鑼，告訴信眾遶境隊伍即將抵達，他還擔任著整理隊伍，以防拖延而零散的任務。展現出台灣民間信仰中對「孝道」、「還願」與「苦行」的重視。「報馬仔」所穿服飾其實深具含意，寓意著媽祖「知足、長善、感恩、惜福」的四大精神。

永遠在找東西的三星座！射手忘東忘西、他外表優雅內心一團亂

有沒有想找一個東西的時候，一直找不到的經驗呢，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「總是忘東忘西」吧！？

「死神十字架」預言日本強震 命理師再示警業力臨界點揭台灣危機：靈魂等級清算

日本東北「三陸」地區外海昨（20）日下午發生芮氏規模7.7強震，氣象廳更提醒日本民眾未來一周警戒發生規模8以上地震的機率，會是平日的10倍。命理師李靜唯除了在強震前示警...

穀雨過後「天福星」加持！四生肖不用努力…愛情水到渠成

2026年4月20日是節氣「穀雨」，象徵雨水滋潤大地，穀雨後天福星威力難擋，許多人感情運勢也出現變化。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，天福星自成節奏，不是強烈的追求，更像是一段關係慢慢穩定，「時機成熟後自然到來」，有四個生肖將大受影響，不用太刻意經營，感情就能水到渠成，快看看都有誰上榜。

原子習慣為何爆紅？「行為改變四法則」 讓你變成更好的自己

我們在〈習慣的科學〉討論了習慣迴路，也就是每次執行一個習慣時都會出現的四步驟流程。這四個步驟 提示、渴望、回應、獎賞 是每個習慣的骨幹，你的大腦每次都會按照相同的順序經歷這四個步驟。四個步驟共同形成最終讓你建立自動化習慣的神經回饋迴路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。