「死神十字架」預言日本強震 命理師再示警業力臨界點揭台灣危機：靈魂等級清算

日本東北「三陸」地區外海昨（20）日下午發生芮氏規模7.7強震，氣象廳更提醒日本民眾未來一周警戒發生規模8以上地震的機率，會是平日的10倍。命理師李靜唯除了在強震前示警，火星、土星與水星在雙魚座 13 度精準合相，形成「死神十字架」、「地殼與靈魂同步震盪的焦灼時刻」，震後她更直言目前正處在「百年難得一見的業力臨界點」。

這次三陸外海地震，專家研判屬於海側太平洋板塊向陸側北美板塊隱沒的邊界所引發的「海溝型地震」，類型與2011年311地震相同，因此發布大範圍的海嘯警報與注意報。日本總務省消防廳指出，北海道、青森、岩手、宮城和福島5個道縣超過18萬人接獲避難指示。

李靜唯19日晚間曾在臉書發文，她指出20日火星、土星合相於13度的「死神十字架」，是一場在業力深淵中行走、地殼與靈魂同步震盪的焦灼時刻。不料20日下午日本東北發生規模7.7強震，日本氣象廳更提醒，日本海溝及千島海溝發生規模8以上強震的機率，平日為0.1%，但依全世界統計，未來一周機率提高至1%，即是10倍。

強震過後，李靜唯20日晚間再度於臉書發文，除了死神十字架之外，水星將與土星、火星進入不到一度的精準合相，李指出，這場激烈的「行星戰爭」讓理智與通訊徹底癱瘓，而我們正處於百年難得一見的業力臨界點。

對於國際局勢，李靜唯表示，伊朗正處於「生存通道」與「宗教主權」的決死戰，荷莫茲海峽局勢緊繃只是開端，伊朗真正轉折點須等到6、7月，且隨著行星戰爭白熱化，伊朗將面對國際勢力更赤裸的介入。而看似強大的美國，李靜唯指出美國正處於「國運地基與權力頂端的極度拉扯」，內部安全感與社會契約已瀕臨崩潰。

此外，李還提到中國大陸正面臨海域、通訊與資訊主權的全面圍剿，必須注意南海與周邊海域的突發性碰撞或封鎖事件。

文末，李特別點名台灣「繁榮背後的危機與金融殺手鐧」，台股屢創新高的背後，正經歷一場關於生存價值的終極轉化。李認為不是普通的金融因素，而是「業力的強行介入」。她提醒務必警惕資金命脈的突發性斷裂，一旦慘劇發生，「那些在高位透支的人，將面臨靈魂等級的清算」，只有保持清醒的退場機制，才是在繁榮假象下的唯一安全底牌。

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