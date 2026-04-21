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穀雨過後「天福星」加持！四生肖不用努力…愛情水到渠成

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖/AI生成
圖為情侶示意圖。圖/AI生成

2026年4月20日是節氣「穀雨」，象徵雨水滋潤大地，穀雨後天福星威力難擋，許多人感情運勢也出現變化。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，天福星自成節奏，不是強烈的追求，更像是一段關係慢慢穩定，「時機成熟後自然到來」，有四個生肖將大受影響，不用太刻意經營，感情就能水到渠成，快看看都有誰上榜。

生肖馬／曖昧掰掰 確立了關係

屬馬者過去在感情中多半偏主動，但穀雨之後，關係節奏轉為穩定發展。原本曖昧不明的互動，有機會出現更清楚的定位，甚至由對方主動釋出承諾。這段時間，屬馬者也更能體會到，適合的關係不需過度用力，而是彼此願意停下腳步、一起前進。

生肖猴／不期而遇 緣分剛剛好

屬猴者感情運走向偏向「自然發生」。原本只是普通朋友，卻因為互動，逐漸產生情感連結，或是在日常中遇到讓人感到舒適的對象。這類緣分不見得強烈，但相處起來輕鬆自在。若能放下多餘的比較與試探，反而更容易穩定發展。

生肖牛／更進一步 規畫未來

屬牛者一向重視長期經營，穀雨後過去的付出開始顯現成果。雙方關係有機會更進一步，從日常互動走向規畫共同的未來，牛也更能感受到被重視與支持。整體發展雖然沒有轟轟烈烈，但踏實且具安全感。

生肖豬／被動之中 有人照顧你

屬豬者在穀雨之後，容易感受到來自他人的好意與關注，甚至在豬尚未明確表態前，對方就已主動靠近表示好感。情感發展對豬而言較為輕鬆，少了猜測與拉扯。不過，關鍵在於願意接受這份心意，關係自然有機會走向穩定。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

穀雨 生肖 愛情

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