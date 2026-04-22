蔡依林、小賈斯汀都愛刺青！是盔甲？是信仰？圖案暴露真實內心狀態

刺青究竟只是流行，還是一個人內心狀態的外顯訊號。有人刺花朵、蝴蝶、心型，只是想讓身體更好看，也為生活增添趣味；也有人把神魔靈獸、宗教符號，甚至一句話、一個名字，長久留在身上。看似只是圖案選擇，背後往往藏著情緒、防衛、信仰，甚至說不出口的人生經驗。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，從一個人選擇刺青的圖案，多少能夠看出他的動機和喜好。一般來說，刺花朵、蝴蝶、心型等可愛圖案的人，目的大都是為了嘗鮮，想要增加身體的美感，或增添生活的趣味性。像很多女明星刺青的圖案都屬於可愛型，圖案較小，部位也較不明顯，多在手臂、腳踝、股溝等部位。

蔡依林手指上還有「Pleasure」刺青。圖／凌時差音樂提供

如果觀察小賈斯汀的刺青圖案、大小、時間軸就會發現，一開始的時候，他都選擇很小的圖案。他的第一個圖案是家族圖騰，部位在左側腰際，非常不明顯，但意義卻很深遠。圖案來源是他曾與家人一起讀過《天地一沙鷗》，故事內容描述海鷗超越自我的遠大抱負，他透過刺青鼓勵自己要有遠大的抱負。隨著年齡增長，他刺青的圖案越來越大型、明顯，而且都與內在勇氣的追尋、刻骨銘心的感情有關。

林萃芬認為，通常刺青圖案越誇張、部位越明顯的人，作風多半較為標新立異，審美觀也較與眾不同。她看過一個皮膚白皙的女孩，在身體右半邊刺上一整隻鳳凰，令人印象深刻。

「神魔靈獸」是防禦，也是求生

刺青在人類歷史裡，始終有著標記身分、劃分階級與威懾他人的功能。它是一種無聲的語言，用身體說話，向世界傳遞內在的情緒與立場。許多黑道人物刺滿神魔靈獸圖樣，為的就是在氣勢上壓倒對手，產生威懾作用。這其實也是一種心理防衛機轉，透過外在形象打造內在的安全感，刺青於是成了保護盔甲，讓他們在人際互動中掌握主動權，對抗來自世界的敵意或羞辱。

早在元末明初的古典名著《水滸傳》裡，就曾提到各種刺青圖案的心理意涵。故事背景發生在北宋末年，梁山泊落草為寇的一百零八條好漢，不少人的綽號都來自他們身上的刺青圖案，像是九紋龍史進、花項虎龔旺等人。他們的刺青不只是個人風格，更是一種集體認同的象徵。特別是那些出身寒微、處於社會邊緣的角色，當社會無法賦予他們尊嚴，他們只好在皮膚上為自己畫上分量。

刺青圖案未必都是暴力或悲傷的意涵，有些刺青圖案背後，是深情與藝術的結合。例如《水滸傳》中的傳奇人物浪子燕青，刺青圖案仿的是蘇東坡的歲寒三友圖。文中形容：「一身雪練，刺了這身遍體花繡，卻似玉亭柱上鋪著軟翠。」刺青圖案之美，讓他看起來如亭柱上綠意盎然的玉雕，連名妓李師師也為之傾心。這樣的刺青圖案，不再是威懾作用，而是柔情的展示。

宗教、天使、十字架，刺在身上的其實是信念

在身上刺象徵性的圖案，例如宗教符號、動物或神話角色，這些刺青往往承載著個人的信仰、價值觀或理想形象。舉例來說，安潔莉娜．裘莉的刺青，就顯示了她對家庭、慈善事業及心靈世界的投入和關注，像她會將孩子們的出生地座標，以及具有個人意義的佛教經文刺在身上。

天使和十字架圖案的刺青，往往與保護、指引、救贖有關。例如貝克漢身上就有十字架和天使的刺青。從心理的角度來看，十字架符號可能反映了他在面對生活挑戰時，想要尋求內心的指引與安全感。在高度壓力與公眾關注下，宗教或精神信仰的刺青，或許是一種自我心靈保護與精神慰藉的途徑。

小賈斯汀身上也有許多宗教相關的刺青，包括耶穌基督的形象、十字架和「相信」等字樣。對他而言，胸前刺的十字架是他信仰的象徵，提醒著自己耶穌為了糾正所有錯誤所承受的一切。他曾公開討論自己尋求信仰幫助，這些刺青可能象徵著他內心的掙扎，以及對精神支持的需求。宗教信仰的刺青，有時就是一種應對壓力或困難的機制，有助於尋找生活的意義和方向。

一句話、一個字，有時就是刺青者的獨立宣言

字詞與名言刺青，可能是一種提醒或激勵，也代表刺青者對某種生活哲學或價值信念的堅持。林萃芬指出，很多年輕人刺青的真正用意，其實是一種獨立宣言，試圖告訴父母，我已經長大了，有權決定自己的行為。

美國一位籃壇球員曾在自己的右手臂內側刺上「母福愛生活」五個中文字。大多數外國人刺青漢字，可能是基於耍酷的心態，但這位球員背後卻有深層意義。來自單親家庭的他，由於感謝母親含辛茹苦的照顧，特別選擇「母」字；同時為了讓每場球賽都能幸運贏球，故選擇「福」字，希望福氣連連；至於「愛生活」，則是期許自己天天開心過日子。把嚮往的生活哲學刺在手上隨時自我提醒，自然也更容易朝著美好道路前進。

看起來最酷的圖案，可能正遮住最深的不安

美國饒舌歌手馬龍，以面部刺青聞名，額頭上有鐵絲網、側臉龐的蘇格蘭闊劍、帶刺鏈槌與滴血圓鋸等尖銳圖像。路透

有些人選擇抽象圖案，是源於對獨特美學的追求，或是內在世界的投射。如曾經來台開演唱會的美國饒舌歌手馬龍，以面部刺青聞名，他額頭上的鐵絲網、側臉龐的蘇格蘭闊劍、帶刺鏈槌與滴血圓鋸等尖銳圖像，讓他看起來更加引人注目。

馬龍曾在接受《GQ》雜誌訪問時說明自己在臉上刺青的原因，他覺得自己缺少的帥氣，至少可以用神祕感來彌補。面部刺青，其實是為了掩蓋他的容貌焦慮，降低自己的自卑感，照鏡子時可以跟自己說，你長得真酷。

他眼睛下方的「Always tired」，表達自己每天都在工作或巡演，最能代表他當時的心境；他也透過刺青向自己崇拜的音樂偶像致敬，將搖滾樂團主唱寇特．柯本的肖像刺在手臂上，另一位刺在手臂上的則是好友利爾．皮普。雖然對方英年早逝，卻帶給他源源不絕的創作養分；他更在雙手十指各刺上一位已故音樂人的迷你人頭像，緬懷那些引領他走上音樂之路的大師們。 《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》。圖/時報出版提供

林萃芬也提到，她認識一個在手臂上刺滿各式圖形的朋友，認為刺青是美麗的藝術象徵。他經常把自己對事情的想法，或是聽音樂的感覺，告訴一位擅長刺青的朋友，對方聽完後就會畫出圖案，如果兩人都喜歡，就刺在手臂上作為紀念。

在諮商歷程中，林萃芬常鼓勵個案思考：「如果你身上的刺青會說話，它會告訴別人什麼？」因為刺青背後，往往藏著一段無法用語言完整表達的生命故事，是憤怒的、防衛的，還是懷念的、補償的。她認為，刺青圖案裡暗藏著各種不同的心理意義，無論男性還是女性，它都不僅僅是外表裝飾，更是內在心理狀態和思想信仰的外在化表達，也讓人有機會走進刺青文化，一探其中奧祕。

(本文摘錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，時報出版，未經同意禁止轉載。)