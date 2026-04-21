聽新聞
0:00 / 0:00
原子習慣為何爆紅？「行為改變四法則」 讓你變成更好的自己
我們在〈習慣的科學〉討論了習慣迴路，也就是每次執行一個習慣時都會出現的四步驟流程。這四個步驟 提示、渴望、回應、獎賞 是每個習慣的骨幹，你的大腦每次都會按照相同的順序經歷這四個步驟。四個步驟共同形成最終讓你建立自動化習慣的神經回饋迴路。
要創造一個習慣，四個步驟缺一不可。換言之，流程中缺了任何一個步驟，習慣就不會形成。去除提示，行為就永遠不會被觸發。降低渴望，你就不會感受到行動的需要。阻止回應，行為就不會被執行。獎賞無法帶來滿足，就算行為被執行一次，你也不會想做第二次。
但是，實際操作起來會是什麼樣子？要如何真正去除提示或減少渴望？
答案就是遵循「行為改變四法則」這組實用架構。這四大法則對應習慣迴路的四個步驟，將其轉化為可執行的簡單規則，幫助你建立好習慣並破除壞習慣。以下是行為改變四法則及相對應的習慣迴路步驟，讓我們再溫習一次：
(本文摘錄自《原子習慣WORKBOOK》，方智出版，未經同意禁止轉載。)
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。