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原子習慣為何爆紅？「行為改變四法則」 讓你變成更好的自己

方智出版／ 文／詹姆斯‧克利爾
圖為思考示意圖。圖/ingimage
圖為思考示意圖。圖/ingimage

我們在〈習慣的科學〉討論了習慣迴路，也就是每次執行一個習慣時都會出現的四步驟流程。這四個步驟 提示、渴望、回應、獎賞 是每個習慣的骨幹，你的大腦每次都會按照相同的順序經歷這四個步驟。四個步驟共同形成最終讓你建立自動化習慣的神經回饋迴路。

《<a href='/search/tagging/2/原子習慣' rel='原子習慣' data-rel='/2/232907' class='tag'><strong>原子習慣</strong></a>WORKBOOK》。圖/方智出版提供
《原子習慣WORKBOOK》。圖/方智出版提供

要創造一個習慣，四個步驟缺一不可。換言之，流程中缺了任何一個步驟，習慣就不會形成。去除提示，行為就永遠不會被觸發。降低渴望，你就不會感受到行動的需要。阻止回應，行為就不會被執行。獎賞無法帶來滿足，就算行為被執行一次，你也不會想做第二次。

但是，實際操作起來會是什麼樣子？要如何真正去除提示或減少渴望？

圖／方智出版社提供
圖／方智出版社提供

答案就是遵循「行為改變四法則」這組實用架構。這四大法則對應習慣迴路的四個步驟，將其轉化為可執行的簡單規則，幫助你建立好習慣並破除壞習慣。以下是行為改變四法則及相對應的習慣迴路步驟，讓我們再溫習一次：

圖／方智出版社提供
圖／方智出版社提供

(本文摘錄自《原子習慣WORKBOOK》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

原子習慣 大腦 科學

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