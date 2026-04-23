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原子習慣這樣做…1次處理1個新習慣！成功機率大增

方智出版／ 文／詹姆斯‧克利爾
圖為運動示意圖。圖／AI生成
圖為運動示意圖。圖／AI生成

你現在已經完成準備工作，可以開始選擇即將專心處理的習慣。這個習慣可以是你想要建立的，也可以是你想要破除的，甚至是兩者的組合，例如你打算以一個新的習慣取代舊的習慣。

當你準備做出改變，我強烈建議一次專注於一個習慣。這也許很難接受。同時處理多個習慣感覺起來很誘人，尤其是當你剛剛整理出生活中諸多想要改變的面向。然而，同時嘗試愈多改變，成功的可能性就愈低。因此，請選擇一個習慣，等這個習慣漸漸到位，再回頭挑選下一個要處理的習慣。正因如此，我在書中為每項練習留了填寫兩次的空間―這樣一來，當你搞定一個習慣，就可以回頭針對另一個習慣做每一項練習。

有兩個情況例外。第一，如果非這麼做不可，你確實可以一次處理兩個習慣，只要一個習慣屬於個人生活，另一個習慣屬於職場生活。這兩個領域通常分得夠開，所以同時在兩邊進行行為改變不至於讓你不堪負荷。

第二，你可以隨時間變更自己正在處理的習慣。投身一個習慣並不代表無論如何都必須堅持到它成為生活的一部分。基於各式各樣的原因，你可能會在過程中發現這個習慣並不適合自己。也許你認為這個習慣並沒有帶來實質幫助，或者它不是達到目標的最佳方式。在這些情況下轉而培養另一個習慣，不需要有任何罪惡感，重要的是專注於對自己最有用的東西。

《<a href='/search/tagging/2/原子習慣' rel='原子習慣' data-rel='/2/232907' class='tag'><strong>原子習慣</strong></a>WORKBOOK》。圖/方智出版提供
《原子習慣WORKBOOK》。圖/方智出版提供

因此，使用這本WORKBOOK的過程中，只要發現更換習慣會帶來更大助益，隨時可以這麼做。

你要著手處理什麼習慣？

習慣：_______________________________________________

習慣：_______________________________________________

(本文摘錄自《原子習慣WORKBOOK》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

原子習慣

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