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原子習慣實踐版…想讓建立跑步習慣？先對自己說「你是跑者」

方智出版／ 文／詹姆斯‧克利爾
跑步示意圖。圖/AI生成
跑步示意圖。圖/AI生成

專注於目標的另一個問題是，用這種方式嘗試改變極其困難。原因有二：

1.這沒有提供讓你達成目標的程序。

2.這沒有考量到人類心理實際運作的方式。

別再擔心結果，開始關注身分認同吧。成為能夠達成自己想要達成的目標的那種人。

從根本上說，行為是最內在身分的最外在表現―價值觀、信念，以及看待自己的方式。如果你把自己視為跑者，你很可能定期跑步。如果你把自己視為音樂家，你很可能花時間練樂器。如果你把自己視為自動自發的人，你很可能主動出擊。當我們認同某一種身分，就會自然而然做出與之相符的行為。畢竟，這些行為感覺起來並不像是努力，就只是做自己而已。

反觀，讓人感到吃力的行為就是與身分相悖的行為：把自己視為購物狂的同時省吃儉用；把自己視為吸菸者的同時拒絕一根遞來的香菸。這些行為之所以困難，是因為它們感覺起來像我們正在「試圖做到」，而不是自然而然做的。好習慣在理性上說得通，但如果不符合你的身分認同，你就無法付諸行動。

正是因為這樣，建立持久習慣的關鍵就是先專心創造新的身分認同。現在的行為只是當前身分的反映，真正的行為改變就是身分的改變。你也許會因為受到激勵而開始一個新習慣，但堅持下去的唯一原因就是：那個習慣成為你的身分的一部分。若要永久改變行為，你必須開始相信關於自己的新資訊。

如果你把自己視為愛咬指甲的人，逼自己不咬指甲感覺起來一定很困難―因為那違背了你的身分。反之，如果你開始把自己視為不咬指甲的人，改變這個行為就會容易許多。

身分與行為之間的連結就是回饋迴路：愈讓身分與目標一致（「我不會咬指甲–我是個注重手部保養的人」），你就愈可能執行相應的行為。與此同時，愈常實踐與這個身分相符的習慣，這個身分就愈可能與你融為一體。

所以，要如何實際做到呢？有兩個步驟：

1.決定自己想成為什麼樣的人。

2.用小勝利來向自己證明。

《<a href='/search/tagging/2/原子習慣' rel='原子習慣' data-rel='/2/232907' class='tag'><strong>原子習慣</strong></a>WORKBOOK》。圖/方智出版提供
《原子習慣WORKBOOK》。圖/方智出版提供

先決定自己想成為什麼樣的人，然後逆推，思考那樣的人會做出哪些行為。接著，開始實踐那些行為。每個行動都是一張選票，投給你想要成為的那種人。愈常仿照心中理想的人行動，就愈會感覺自己化身為那個人，持續這麼做就會變得愈來愈簡單，就像愈踩愈省力的飛輪。

這才是習慣之所以重要的真正原因。不是因為習慣可以幫助你達成某件事，而是因為習慣可以幫助你成為你想要成為的人。專注於「想成為誰」，而非「想做什麼」―這才是打造自己熱愛的人生的不敗法門。

(本文摘錄自《原子習慣WORKBOOK》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

原子習慣 跑步 購物狂 音樂家

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