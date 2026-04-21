快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

5月1日武財神聖誕！命理師曝發財5大徵兆：夢到「這動物」快買樂透

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師分享武財神生日當天要發財的5大徵兆。圖／AI生成
命理專家小孟老師分享武財神生日當天要發財的5大徵兆。圖／AI生成

武財神（中路財神趙公明）的生日為農曆三月十五日，今年落在國曆5月1日。這一天是民間公認的最佳「求財日」與「補財庫」時機。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享武財神生日當天發財的5大徵兆，在祭拜武財神的同時，也要留意你有沒有「發財」的機會喔！

一、夢到鳥或是大雨

夢到鳥代表「喜鵲即將飛來」，有好事臨門、財氣旺盛的意涵，當天有中樂透的機會；夢到雨代表「雨越大財水越多」，有暗示你要發財的意思。

二、左眼皮上方不斷跳動

古人認為所有的相皆有一陰一陽，代表一好人與一壞人，當眼皮跳動時，會有左眼跳財、右眼跳災的說法。所以如果你左眼在跳的話，就表示要發財了。

三、連續看到「4」

「4」在東方代表不吉祥的意思，但是在西方代表四大元素，風木水土，為四方聚足、萬事圓滿的含意。若你某些時候看到一些數字，例如反覆看到「4」的話，不要恐懼，這代表你最近偏財運很強。

四、臉部有油光

臉部如果出現油光、還很亮的話，代表好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，建議可以試試看大樂透或威力彩，說不定會中大獎。

五、看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到這兩個動物是代表帶財。很多風水開運用品都用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 財運 武財神生日 樂透 偏財運

延伸閱讀

永遠在跟流行三生肖！兔怕被排擠、第一名「就愛嘗鮮」

不寄望別人施捨！「4生肖」注定靠自己 越打拚越富貴

5月最旺3生肖出爐！屬豬靠閒置物品賺錢 財運一路噴

四生肖天生賺錢高手！蛇智慧理財、豬貴人財、他「別人看不見車尾燈」

相關新聞

挑老公注意！「3生肖男」婚後對老婆體貼入微 他一肩撐起全家

有些人一談戀愛就浪漫滿分，但真正進入婚姻後，能否長期維持體貼與包容，才是關係穩定的關鍵。搜狐網指出，有3個生肖男性常被認為在婚後特別顧家、懂得照顧另一半情緒，被形容是「幸福感穩定輸出型」伴侶。

5月1日武財神聖誕！命理師曝發財5大徵兆：夢到「這動物」快買樂透

武財神（中路財神趙公明）的生日為農曆三月十五日，今年落在國曆5月1日。這一天是民間公認的最佳「求財日」與「補財庫」時機。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享武財神生日當天發財的5大徵兆，在祭拜武財神的同時，也要留意你有沒有「發財」的機會喔！

農曆3月生肖運勢／雞鼠找到人生目標、「這動物」容易破財

時間來到農曆三月，氣候溫暖、萬物生長，又稱「桐月」或「桃月」。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中解析農曆三月的運勢，此月份除了要謹慎花錢顧好身體外，生肖雞、豬與鼠的人運勢特別好，請把握難得的好機會；但生肖龍、狗與兔的人則要特別小心，凡是三思而後行才是關鍵。

四生肖天生賺錢高手！蛇智慧理財、豬貴人財、他「別人看不見車尾燈」

有些人對金錢天生敏銳，不只懂得賺，更擅長把握機會、穩定累積。搜狐網分享，「12生肖中誰擅長賺錢」，有四個生肖財務規劃、機會掌握能力都特別突出，當別人還在靠薪水或日子，他們早就發家致富。

給火象星座身體的你…注意情緒控管、要吃這些食物

四元素均是生命的要素，然而火是我們的生命力。它的燃燒保護我們，使我們得以溫暖、活躍與神采奕奕。火是轉化的媒介，也是它如此重要的原因。它烹煮我們的食物，並啟動消化食物時所需的許多化學反應，像是將食物轉換為能量、將能量轉換為行動、將行動轉換為需要等等。火既釋放能量，也需要能量，它是處在大腦、心臟、肌肉、新陳代謝、消化、視覺以及人體所有化學及酵素反應背後的那一道火光。火使萬物得以運行。

四大星座下半年財富滾雪球！摩羯事業帶財、他買什麼賺什麼

有些人賺得多卻留不住，有些人看似平穩，卻默默把錢越滾越大。搜狐網分享，有四個星座，會賺錢也會累積財富，今年下年日子越過越順。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。