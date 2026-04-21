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5月1日武財神聖誕！命理師曝發財5大徵兆：夢到「這動物」快買樂透
武財神（中路財神趙公明）的生日為農曆三月十五日，今年落在國曆5月1日。這一天是民間公認的最佳「求財日」與「補財庫」時機。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享武財神生日當天發財的5大徵兆，在祭拜武財神的同時，也要留意你有沒有「發財」的機會喔！
一、夢到鳥或是大雨
夢到鳥代表「喜鵲即將飛來」，有好事臨門、財氣旺盛的意涵，當天有中樂透的機會；夢到雨代表「雨越大財水越多」，有暗示你要發財的意思。
二、左眼皮上方不斷跳動
古人認為所有的相皆有一陰一陽，代表一好人與一壞人，當眼皮跳動時，會有左眼跳財、右眼跳災的說法。所以如果你左眼在跳的話，就表示要發財了。
三、連續看到「4」
「4」在東方代表不吉祥的意思，但是在西方代表四大元素，風木水土，為四方聚足、萬事圓滿的含意。若你某些時候看到一些數字，例如反覆看到「4」的話，不要恐懼，這代表你最近偏財運很強。
四、臉部有油光
臉部如果出現油光、還很亮的話，代表好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，建議可以試試看大樂透或威力彩，說不定會中大獎。
五、看見很多青蛙與蟾蜍
古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到這兩個動物是代表帶財。很多風水開運用品都用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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