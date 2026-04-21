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農曆3月生肖運勢／雞鼠找到人生目標、「這動物」容易破財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師在節目中解析農曆三月的生肖運勢。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師在節目中解析農曆三月的生肖運勢。圖／AI生成

時間來到農曆三月，氣候溫暖、萬物生長，又稱「桐月」或「桃月」。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中解析農曆三月的運勢，除了要謹慎花錢、顧好身體外，生肖雞、豬與鼠的人運勢特別好，請把握難得的好機會；但生肖龍、狗與兔的人則要特別小心，凡是三思而後行才是關鍵。

湯鎮瑋指出，農曆三月是馬年代表財庫的月份，但整體環境的經濟還是比較不理想，民眾要特別注意「通膨」的問題，建議這段期間要多補自己的財庫、謹慎花錢，每一分錢都要做妥善的安排與規劃。

農曆三月將橫跨兩個節氣，穀雨立夏。穀雨節氣代表「收」，要把家居風水特別是廚房的部分打掃好，才能補足財庫，爐灶、瓦斯爐一定要把它清乾淨，此外更可以多喝「養身茶」，讓身體與自然環境達到平衡。

立夏就要進入火旺的季節了，在衝刺事業時，更需要先把氣色養好，可以多化妝保養，讓整個人看起來容光煥發，在今年下半年達到人脈通錢脈的好運氣。總之，在立夏一定要把外在打理好，進而獲得更好的發展機會。

此外，此月份有3個生肖的運勢非常不錯：

生肖雞／找到目標 放下執著

在農曆三月，屬雞的人會找到人生的目標跟方向。有些人可能之前因工作或家人而感到不開心，進入三月份會懂得放下這份執著，轉念間能夠找到人生的方向。

生肖豬／貴人運旺 直通錢脈

屬豬的人在此月份會有貴人運、桃花運，請要多把握好難得的貴人運，能夠讓你在工作上人脈通錢脈。此外這月你可能會開立新的事業，或是找到新的工作方向，建議除了廣結善緣之外，更要把你的專長與才華表現出來。

生肖鼠／全新方向 努力衝刺

屬鼠的人會找到一個全新的方向，在此月份做的決定、想法都是正確的，只要能朝著理想邁進，錢財也會進一步提升，請好好把握這月份所做的決定，確定好目標後，努力衝就對了。

有另外3個生肖需要特別留意：

生肖龍／三思而行 別太糾結

屬龍的人農曆3月份會看不慣很多事情、很想改變、很想突破，但是當你越有想改變的心情，更是要越放下，凡事都要三思而後行，不要為了改變而改變，當你覺得痛苦時，適當休息也是很好的選擇，不要強求，免得最後以失敗收場。

生肖狗／容易破財 避免生氣

屬狗的人在這個月要謹慎理財，特別容易出現破財。此外可能與長官或家人出現溝通不良的情況，建議這段期間內多配合他人想法，就算心情不好也不要亂生氣，多養生休息，才是開運利器。

生肖兔／遇豬隊友 按部就班

屬兔的人在三月很容易遇到「豬隊友」，從中破壞你的好事情，讓你事倍功半。這個月你會有點勞碌命，請要保持身體健康，所有事情努力並按部就班地做就好了，事情總會朝著好的方向發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 命理師 湯鎮瑋 馬年 穀雨 立夏

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