快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

挑老公注意！「3生肖男」婚後對老婆體貼入微 他一肩撐起全家

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，有3個生肖男性常被認為在婚後特別懂得照顧另一半情緒，被形容是「幸福感穩定輸出型」伴侶。示意圖／ingimage
搜狐網指出，有3個生肖男性常被認為在婚後特別懂得照顧另一半情緒，被形容是「幸福感穩定輸出型」伴侶。示意圖／ingimage

有些人一談戀愛就浪漫滿分，但真正進入婚姻後，能否長期維持體貼與包容，才是關係穩定的關鍵。搜狐網指出，有3個生肖男性常被認為在婚後特別懂得照顧另一半情緒，被形容是「幸福感穩定輸出型」伴侶

生肖龍：扮演撐起全家的角色

屬龍的男性通常帶有領導氣質與責任感，在婚姻中不一定用強勢方式主導家庭，反而更常扮演「撐起全家」的角色。無論是工作上的衝刺，或生活中的安排，往往會盡力替伴侶打造更安穩的生活環境，也習慣用實際行動表達在意，讓另一半感受到被重視與保護。

生肖兔：用溝通與理解化解摩擦

屬兔的男性性格溫和細膩，對情緒變化相對敏感，在婚後生活中更容易察覺伴侶的低落或壓力，並主動給予安撫與陪伴。即使只是生活中的小情緒，他們也傾向用溝通與理解化解摩擦，使關係維持穩定與和諧。

生肖羊：長期穩定的情緒支持

屬羊的男性以溫柔與耐心見長，在婚姻中屬於願意傾聽與包容的一方，不論是生活瑣事或工作壓力，都傾向站在支持者的角色，給予鼓勵與理解。這種長期穩定的情緒支持，也讓伴侶更有安全感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 老公 伴侶 婚姻

延伸閱讀

不寄望別人施捨！「4生肖」注定靠自己 越打拚越富貴

吃苦當吃補！3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

力士星報到！「四生肖」愛情別抓太緊…蛇別太強勢、他要多溝通

天選大女主！「三生肖女」獨立又強大 虎不服輸、她優雅做自己

相關新聞

挑老公注意！「3生肖男」婚後對老婆體貼入微 他一肩撐起全家

有些人一談戀愛就浪漫滿分，但真正進入婚姻後，能否長期維持體貼與包容，才是關係穩定的關鍵。搜狐網指出，有3個生肖男性常被認為在婚後特別顧家、懂得照顧另一半情緒，被形容是「幸福感穩定輸出型」伴侶。

5月1日武財神聖誕！命理師曝發財5大徵兆：夢到「這動物」快買樂透

武財神（中路財神趙公明）的生日為農曆三月十五日，今年落在國曆5月1日。這一天是民間公認的最佳「求財日」與「補財庫」時機。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享武財神生日當天發財的5大徵兆，在祭拜武財神的同時，也要留意你有沒有「發財」的機會喔！

農曆3月生肖運勢／雞鼠找到人生目標、「這動物」容易破財

時間來到農曆三月，氣候溫暖、萬物生長，又稱「桐月」或「桃月」。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中解析農曆三月的運勢，此月份除了要謹慎花錢顧好身體外，生肖雞、豬與鼠的人運勢特別好，請把握難得的好機會；但生肖龍、狗與兔的人則要特別小心，凡是三思而後行才是關鍵。

四生肖天生賺錢高手！蛇智慧理財、豬貴人財、他「別人看不見車尾燈」

有些人對金錢天生敏銳，不只懂得賺，更擅長把握機會、穩定累積。搜狐網分享，「12生肖中誰擅長賺錢」，有四個生肖財務規劃、機會掌握能力都特別突出，當別人還在靠薪水或日子，他們早就發家致富。

給火象星座身體的你…注意情緒控管、要吃這些食物

四元素均是生命的要素，然而火是我們的生命力。它的燃燒保護我們，使我們得以溫暖、活躍與神采奕奕。火是轉化的媒介，也是它如此重要的原因。它烹煮我們的食物，並啟動消化食物時所需的許多化學反應，像是將食物轉換為能量、將能量轉換為行動、將行動轉換為需要等等。火既釋放能量，也需要能量，它是處在大腦、心臟、肌肉、新陳代謝、消化、視覺以及人體所有化學及酵素反應背後的那一道火光。火使萬物得以運行。

四大星座下半年財富滾雪球！摩羯事業帶財、他買什麼賺什麼

有些人賺得多卻留不住，有些人看似平穩，卻默默把錢越滾越大。搜狐網分享，有四個星座，會賺錢也會累積財富，今年下年日子越過越順。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。