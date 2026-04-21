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四大星座下半年財富滾雪球！摩羯事業帶財、他買什麼賺什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族大賺錢示意圖。圖／AI生成
圖為上班族大賺錢示意圖。圖／AI生成

有些人賺得多卻留不住，有些人看似平穩，卻默默把錢越滾越大。搜狐網分享，有四個星座，會賺錢也會累積財富，今年下年日子越過越順。

金牛座／穩健存錢 財富滾雪球

金牛座本來就很懂錢的價值，下半年更明顯感受到「慢慢來比較快」。之前卡關的投資或合作，有機會重新啟動，甚至帶來意外回收。金牛不愛冒險，但正因此能避險，一步一腳印累積財富，長線收穫成果。

處女座／精打細算 錢花在刀口

處女座下半年在理財上特別有感，認真制定計畫並執行。該省的地方省，該投資的地方也不手軟，每一筆錢都花在刀口上。處女座這段時間也很適合強化專業能力，讓收入來源更穩定。財富不是爆發，而是穩定上升。

摩羯座／事業帶財 收入也跟著爆發

摩羯座的財運，綁定在事業上。下半年有機會升職、責任加重，收入自然水漲船高。摩羯座本來就有長期投資的習慣，不論是保險、股票或房地產投資，都進入「收成期」，下半年可以說是事業與財富雙收。

天蠍座／眼光精準 投資勝率高

天蠍座下半年財運的關鍵在「判斷力」，他們對市場變化特別敏感，能在別人還在觀望時先一步行動。不過天蠍在這段期間也要注意風險，雖然機會多，風險也多，選擇比衝動更重要。只要堅守原則、精準出手，報酬非常可觀。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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