殺破狼週運勢／金牛、天蠍金錢運佳 3星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

工作運方面，天王星與金星齊聚面試、溝通宮位，面試新工作十分討喜，以新穎的創意，獲得錄取資格。工作穩定的白羊座，會利用ＡＩ幫助自己傳達訊息與溝通，給人較為圓滑、處事有條理的印象，事務會執行得更有效率。

旅遊運佳，天王星與金星齊聚旅遊宮位，會嘗試一天長距離移動好幾個地方，到目前最流行的景點打卡，並入住有主題的旅店，嘗試特殊的服務，體驗最新潮的設備，會是很特別的旅行。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到冥王星影響，重要的信用資料或戶頭被盜用，使得許多資金被凍結，必須要親自到金融機構解鎖。有投資習慣的白羊座，投資標的不斷下跌，必須在此時出脫停損。

健康運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚命宮，容易著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。正被慢性疾病纏身，需要復健與治療。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，天王星與金星齊聚金錢宮位，工作會有額外的加給，待遇不差，對改善經濟狀況不無小補。某些金牛座則是會購買較昂貴、功能較為先進的電子用品，幫助自己賺錢、做生意。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到冥王星影響，情感對象控制慾較強，會逃避與對方見面，連訊息都不想看。某些金牛座容易因為伴侶過度情緒化，因為一件小事引爆，雙方不合而分手。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到精神宮位的火星影響，出門旅行，睡眠狀況差，精神不佳，無法好好享受美好的風景。某些金牛座則是容易遇到難以解釋的事件，回程最好到大廟淨化一下氣場。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到發生在夥伴宮位的滿月影響，某個同事丟下一堆爛攤子就離職，許多事情難以收拾。某些金牛座的上司控制慾過強，執行各種任務綁手綁腳。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，天王星與金星齊聚命宮，被意想不到的人告白，會試著與對方交往看看。某些雙子座則是喜歡上與自己年紀差很多的人，雙方在心靈上有特殊的共鳴，覺得找到靈魂伴侶。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，受到冥王星影響，會因為無法配合職場的潛規則，而被資遣，或是自己主動請辭。工作穩定的雙子座，職場不太友善，每天都在高壓的環境下工作，情緒波動劇烈。

人際關係方面，土星、海王星、水星、火星齊聚人際關係宮位，經常要跟各種不同屬性的人士接觸，交際應酬的需求較多，然而自己也不算太外向的人，出席某些公眾場合，其實是很不自在的。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食注意衛生與新鮮。金星與天王星齊聚命宮，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發喉嚨不適，扁桃腺發炎。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，土星、海王星、水星、火星齊聚志業宮位，目前正在轉換工作性質與事業發展的關鍵期，儘管遇到了各種光怪陸離的事件，卻成為特殊的經驗值，使你接掌新的職務更沈穩。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，受到冥王星影響，喜歡的人被強勢的情敵追求，自己會十分沒信心，也會造成情感對象被橫刀奪愛。某些巨蟹座與戀人在親密關係上不協調，其中一方有肉體出軌的狀況，造成兩人關係的裂痕。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月與冥王星影響，千萬不要插手他人情感關係的問題，容易公親變事主。與人在財務、金錢方面的往來要小心，可能被詐騙，造成資金血本無歸。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到滿月能量影響，容易衝動購物，刷卡消費，欠下一大筆債務。有投資習慣的巨蟹座，以炒短線、博弈的方式沈迷在金錢遊戲中，當心突然慘賠。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，天王星與金星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，需要出席許多社交場合。某些獅子座則是會遇到很多來自異國的朋友，在文化方面交流，覺得很有趣。

遠行運方面，土星、海王星、火星、水星齊聚遠行宮位，會嘗試到海外工作、留學、交換學生、打工渡假，甚至有移民的想法，目前會在許多地方遊覽，尋找最適合自己長期生活的地區。某些獅子座則是迷上旅行，經常出國遊玩。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，受到冥王星影響，某個親人在鬧情緒，家中氣氛很差。某些獅子座與鄰居相處不睦，會因為某件事情引爆糾紛，需要尋求執法人員到場排解。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的冥王星影響，某些同事，或是上司過於固執，還在使用食古不化的方式處理各項事務，使得工作進度緩慢，容易連累到自己。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星齊聚志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務或職務，能力得以展現。某些處女座則會使用ＡＩ幫助自己處理繁瑣的文件，工作因此輕鬆許多。

人際關係方面，木星持續在人際關係宮位行進，這段時間會認識許多貴人，在生活或事業牽來新的人脈。某些處女座遇到困難總會有人及時伸出援手幫助，覺得很感恩。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具壽終正寢，需要換新車了。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。不論是走路，或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

健康運方面，土星、海王星、水星、火星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。筋骨、牙齒、皮膚需要長時間矯治，睡眠狀況較差，注意身心靈平衡。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，金星與天王星齊聚在遠行宮位，很隨興地決定一趟懶人旅行，搭乘遊輪或觀光火車，在奢華的空間中享受美食，一面飽覽異國的美景，旅程中充滿驚喜。

學業運方面，金星與天王星齊聚在學業宮位，正在研究很前衛、先進的題目，論文內容受到指導者重視，很有可能登上重要期刊發表。某些天秤座則是通過重要考試，所有科目都能獲得好成績。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到在娛樂宮位的冥王星影響，在吃喝玩樂方面的開銷過多，生活費超支，背負一大筆債務，拿到帳單時感到沈重。有投資習慣的天秤座，投資標的大跌，必須認賠停損。

感情運方面，土星、海王星、火星、水星齊聚感情宮位，火星受到在志業宮位的木星影響，情感對象無法體諒你在工作上的壓力，雙方經常因此爭執，覺得關係越來越難持續下去了。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，天王星與金星齊聚在財務宮位，消費時善用信用卡紅利，會獲得很多折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，獲得不錯的收益。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到冥王星影響，和伴侶的家人相處不順，或是在親人與情感對象間選邊站，必須放棄現在的戀情，彼此才能獲得健康的生活。

工作運方面，土星、海王星、水星、火星齊聚工作宮位，在職場遭到孤立，許多不合理的事務都丟給你處理，每天都需要加班，即便已經很有效率地解決問題，工作依然做不完。

健康運方面，水星、火星、土星、海王星、齊聚健康宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。工作有過勞的傾向，容易引發慢性疾病爆發。

射手座：

整體運勢

感情運方面，天王星與金星齊聚感情宮位，與喜歡的人在一起時，笑點變低，常常表現出幼稚的一面，情感關係愉悅。某些射手座則是被意想不到的人告白，會試著跟對方交往看看。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到滿月能量影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路或搭乘大眾運輸系統，很容易遇到冒失的司機，需特別注意交通安全。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到在娛樂、寵物、戀愛宮位的火星影響，花在娛樂與戀愛方面的資金較多，可能與喜歡的人一起看演唱會，所費不貲。某些射手座則是會在寵物的醫療方面荷包失血。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月以及在溝通宮位的冥王星影響，在職場有不利於自己的流言蜚語，迫使你決定轉換單位。某些射手座則是與上司、同事溝通不良，成為決定離職的最後一根稻草。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星齊聚工作宮位，善用ＡＩ工具，使得工作效率提升，工作表現也受到肯定。某些摩羯座則是因為危機處理能力得宜，被許多人依賴，在職場的地位提升。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到冥王星影響，與某個朋友的價值觀有嚴重落差，斷然封鎖與對方的聯絡管道，道不同不相為謀。某些摩羯座則是退出一個團體，和一些人的關係漸行漸遠。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到滿月與冥王星影響，有第三者想進入你現在的關係中，戀情出現危機。某些摩羯座則是與情感對象因為金錢問題有些不愉快，會理性思索和對方繼續發展的可能。

家宅運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚家宅宮位，注意居住空間電器與爐火的使用，門戶安全要小心，避免宵小闖入。某些摩羯座與親人溝通不良，很多事情會選擇冷處理。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，陷入和過去模式與對象差異極大的戀情中，意外的和諧，在這段關係中十分快樂。某些水瓶座則是突然撿到了流浪動物，決定悉心照顧，成為家中一分子。

旅遊運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚旅遊宮位，會參加大型的活動，以行走或是騎行的方式長距離移動，欣賞許多地區的風景。某些水瓶座會把旅遊行程排得很滿，到許多想朝聖的景點打卡。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到冥王星影響，無預警被工作單位資遣，感到錯愕。某些水瓶座則是不滿職場的潛規則與體制，在此時提出辭呈，另覓更理想的領域發展。

交通運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚交通宮位，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。搭乘大眾運輸系統容易搭錯車、下錯站，到人生地不熟地地方很容易迷路，這段時間需特別注意安全。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星與天王星齊聚家宅宮位，因為一些原因，暫時住在朋友家或是旅店，有一種旅行的感覺。某些雙魚座則是會購買新型的家電，使得生活煥然一新。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，受到冥王星影響，這段時間不要翹課，點名不到很容易被當掉。某些雙魚座考試成績不理想，可能需要延畢或是留級，需用功一點。

金錢運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚金錢宮位，預期外的支出過多，生活經常捉襟見肘。某些雙魚座則是收入減少，經濟不穩定，需要縮衣節食，日子拮据。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星受到在金錢宮位的火星影響，會花很多錢討好喜歡的人，但是對方似乎不領情。某些雙魚座則是花很多錢在追星、娛樂、手遊上，其實這些花費是可以省下來的。

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