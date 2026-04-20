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今穀雨接財氣…專家點名4生肖拚轉運 也別忘了「她」

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今穀雨接財氣…專家點名4生肖拚轉運 也別忘了「她」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是節氣「穀雨」， 也代表梅雨季將到來。圖／AI生成
今天是節氣「穀雨」， 也代表梅雨季將到來。圖／AI生成

今天是節氣「穀雨」，民俗專家廖大乙說，穀雨視為梅雨季開端，水氣增，而「水」象徵財氣，建議犯太歲時運較低的馬、鼠、兔、雞4生肖，可以好好打理門面儀容，有助轉運求財招貴人；別忘了「穀雨補老母」準備豬腳麵線幫母親好好進補。

廖大乙指出，「穀雨」是春天的最後一個節氣，通常被視為梅雨季將到來，隨著天氣變暖，後續雨水增加，天降甘霖生機現，不僅有利於農作物生長；在民俗宗教上，「水」也象徵帶有財氣之意，遇水則發，是洗去塵埃、衰運、壞運的良機。

而在丙午馬年五行屬火，且因節氣「立春」落在農曆年前，形成無春赤馬年，運勢上，肖馬者「坐太歲」、肖鼠者「沖太歲」、「偏沖」肖兔、雞者，這4生肖時運較低，或是覺得自身狀況不太理想，建議可把握富水帶財氣的「穀雨」來轉運。

廖大乙說，想轉運不妨把握今天好好打理自身門面儀容，甚至改變造型，把長髮剪短，讓自己看起來俐落、清新或專業等，給人好印象，有利於招貴人，進而開運招財；反之，忌諱爆炸頭或披頭散髮，以及破衣破褲等邋遢樣，應盡量避免。

此外，俗諺有「穀雨補老母」之說，今天是慰勞母親平日辛苦操持家務的最佳時機，可準備豬腳麵線，因為豬腳代表強健、麵線有延年益壽之意，藉此幫她補身體、添福壽平安，當長輩身體健康，晚輩能全心工作，自然有助家運、個人運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

運勢 梅雨 穀雨

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