每日星座運勢／雙魚多利用時間進修 會讓你感到充實
2026-05-31
牡羊座
短評：新事物帶來新氣象。
【整體運★★★★☆】
和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！
【愛情運★★★★☆】
已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。
【財富運★★★☆☆】
與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 脆梅青
開運方位：正東方向
金牛座
短評：桃花運相當好的日子。
【整體運★★★★★】
一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！
【事業運★★★★☆】
需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。
【財富運★★★☆☆】
財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 乳酪白
開運方位：西南方向
雙子座
短評：穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。
【整體運★★★★☆】
裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。
【愛情運★★★★☆】
夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！
【事業運★★★☆☆】
感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。
【財富運★★★★☆】
忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 石榴紅
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
【整體運★★★☆☆】
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。
【事業運★★☆☆☆】
受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！
【財富運★★★☆☆】
錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00pm 翡翠綠
開運方位：東北方向
獅子座
短評：守得雲開見月明。
【整體運★★★☆☆】
你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。
【愛情運★★★★☆】
夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！
【事業運★★☆☆☆】
與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。
【財富運★★★☆☆】
與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金
開運方位：東南方向
處女座
短評：平靜地感受生活。
【整體運★★★☆☆】
女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。
【愛情運★★★☆☆】
渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。
【事業運★★★☆☆】
多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！
【財富運★★★★☆】
適合替人管帳、理財，進財穩定。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00am 芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
天秤座
短評：戶外的放鬆對身心更有益處。
【整體運★★★☆☆】
你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。
【愛情運★★★★☆】
有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。
【事業運★★★★☆】
與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。
【財富運★★☆☆☆】
挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。
【整體運★★★☆☆】
情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。
【事業運★★★☆☆】
有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。
【財富運★★★★☆】
有兼職的機會，把握得當可有額外收入。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅
開運方位：西北方向
射手座
短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。
【整體運★★★☆☆】
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
【愛情運★★★☆☆】
單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。
【事業運★★☆☆☆】
易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。
【財富運★★★☆☆】
生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：升溫的過程並不長，耐心一點就好。
【整體運★★★☆☆】
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
【事業運★★★☆☆】
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
【財富運★★★★☆】
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 蘭花紫
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。
【整體運★★★★☆】
與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。
【愛情運★★★☆☆】
愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！
【事業運★★★★★】
與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。
【財富運★★★★☆】
無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
【整體運★★★☆☆】
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
【愛情運★★☆☆☆】
因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！
【事業運★★★☆☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！
【財富運★★★☆☆】
投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙
開運方位：西北方向
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