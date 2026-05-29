每日星座運勢／摩羯與他人溝通良好 有助事情順利

2026-05-29

牡羊座

短評：心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

【整體運★★★★☆】

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，不妨主動約對方去享受一頓晚餐吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★★☆】

有付出就有收穫，頗有進財機運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：學會調整心情，忌負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

【事業運★★★☆☆】

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。

【財富運★★★☆☆】

得財略為費心，支出頗多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：自信一面突顯，魅力十足。

【整體運★★★☆☆】

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

【愛情運★★★★☆】

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：細心、耐心會更順利。

【整體運★☆☆☆☆】

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

【財富運★★☆☆☆】

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：多點愛心，多點用心。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

【財富運★★★★☆】

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：西北方向

射手座

短評：內心溫暖，易得親人支持。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

【愛情運★★★★☆】

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 燻鮭紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：溝通是打開心靈之門的鑰匙。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。

【事業運★★★★★】

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正北方向

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