每日星座運勢／巨蟹建立工作的原則 挑戰自我膽識

2026-05-28

牡羊座

短評：處事應多一點耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。

【財富運★★★☆☆】

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

短評：享受平靜日子帶來的快樂。

【整體運★★★★☆】

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

【整體運★☆☆☆☆】

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

【愛情運★☆☆☆☆】

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：工作熱情高漲，樂在其中。

【整體運★★★★★】

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

獅子座

短評：幹勁十足的一天。

【整體運★★★★☆】

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已；不過，別高興得太早，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦工作，分內之事做完後，不妨再規劃日後的進度。

【財富運★★★☆☆】

對投資期望不宜過高，以免失望！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 芒果黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：財運低落的一天，要小心散財。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運勢一般，請暫時不要向心儀的對象表達愛意，表白成功的機會比較小唷！

【事業運★★★☆☆】

得失心較重，會讓你徒生煩勞。還是多注重工作過程較好，逐漸積累經驗，方能蓄勢待發。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動起伏，當得財順利時，要特別小心麻煩尾隨其後。今日宜裝窮，有錢最好別露白。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 水晶紫

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：工作再忙，也不能冷落了對方。

【整體運★★★★☆】

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

【愛情運★★★★☆】

單身者桃花在外，多參與戶外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

【事業運★★★☆☆】

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時不吝付出所得的回報。

【財富運★★★☆☆】

合理安排時間，可考慮兼差，會有不錯的額外收入。不過，花錢較隨興，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

【整體運★★☆☆☆】

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

【財富運★★★☆☆】

得財費力，所得與期望有落差！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：感情不會因時空而轉淡。

【整體運★★★☆☆】

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

【事業運★★★☆☆】

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

【財富運★★★☆☆】

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

【整體運★★★☆☆】

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

【愛情運★★★☆☆】

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

【財富運★★★☆☆】

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

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