每日星座運勢／金牛工作勿鑽牛角尖 以免徒勞無功

2026-05-26

牡羊座

短評：工作氣氛佳，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！

【財富運★★★☆☆】

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

金牛座

短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

【整體運★★☆☆☆】

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★★☆☆】

合夥營生者，易有拆夥的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

【財富運★★☆☆☆】

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：人際關係上避免加入八卦消息的行列。

【整體運★★☆☆☆】

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

【財富運★★☆☆☆】

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：靈感源源不絕，有利創意發想。

【整體運★★★★★】

先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！

【事業運★★★★☆】

今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

【整體運★★★★☆】

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。

【事業運★★★★☆】

適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

【財富運★★★★☆】

正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，正是錢財回收期。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

射手座

短評：給他人多點關心。

【整體運★★★☆☆】

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：適合開闊視野。

【整體運★★☆☆☆】

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 古銅青

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

【整體運★★★☆☆】

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

【愛情運★★★★☆】

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

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