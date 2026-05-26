每日星座運勢／金牛工作勿鑽牛角尖 以免徒勞無功
2026-05-26
牡羊座
短評：工作氣氛佳，幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。
【事業運★★★★☆】
生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！
【財富運★★★☆☆】
資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正西方向
金牛座
短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。
【整體運★★☆☆☆】
今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！
【財富運★★★☆☆】
合夥營生者，易有拆夥的危機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃
開運方位：正西方向
雙子座
短評：情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。
【整體運★☆☆☆☆】
今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。
【愛情運★★☆☆☆】
與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。
【事業運★☆☆☆☆】
今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。
【財富運★★☆☆☆】
莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：人際關係上避免加入八卦消息的行列。
【整體運★★☆☆☆】
不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。
【愛情運★★☆☆☆】
與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。
【事業運★★★☆☆】
今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！
【財富運★★☆☆☆】
從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃
開運方位：東北方向
獅子座
短評：靈感源源不絕，有利創意發想。
【整體運★★★★★】
先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！
【事業運★★★★☆】
今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。
【財富運★★★★☆】
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00pm 玉髓紅
開運方位：正南方向
處女座
短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。
【整體運★★★★☆】
愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。
【事業運★★★★☆】
適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。
【財富運★★★★☆】
正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉
開運方位：東南方向
天秤座
短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。
【整體運★★★☆☆】
桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！
【事業運★★★☆☆】
工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，正是錢財回收期。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。
【整體運★★★☆☆】
一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！
【事業運★★★☆☆】
較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰
開運方位：正南方向
射手座
短評：給他人多點關心。
【整體運★★★☆☆】
過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。
【愛情運★★☆☆☆】
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。
【財富運★★★☆☆】
別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-1:00pm 墨玉綠
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：適合開闊視野。
【整體運★★☆☆☆】
在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。
【事業運★★★☆☆】
情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！
【財富運★★☆☆☆】
財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 薰衣草紫
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：正視適應群體的重要性。
【整體運★★★★☆】
與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。
【愛情運★★☆☆☆】
小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！
【事業運★★★★★】
事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。
【財富運★★★★☆】
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00am 古銅青
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
【整體運★★★☆☆】
今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
【愛情運★★★★☆】
容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。
【事業運★★★☆☆】
工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。
【財富運★★☆☆☆】
對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅
開運方位：正南方向
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