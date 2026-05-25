每日星座運勢／牡羊工作主動積極點 會有正面的進展
2026-05-25
牡羊座
短評：值得慶賀的一天。
【整體運★★★★★】
積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。
【財富運★★★★★】
財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正東方向
金牛座
短評：特別需要冷靜的一天。
【整體運★☆☆☆☆】
感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。
【愛情運★★☆☆☆】
有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運很糟，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！
【財富運★★☆☆☆】
擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-3:00pm 冷泉藍
開運方位：西北方向
雙子座
短評：先前的付出，易在今天獲得回報。
【整體運★★★★☆】
事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富的一天，無論有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
【事業運★★★★★】
事業運特別旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的話，不妨趁此良機去做。
【財富運★★★★☆】
適合理財的一天。今日對於數字金錢的敏銳度較強，藉機把財務做個全盤檢討規劃，日後將會產生正面的效益。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 玫瑰紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：失去的不見得就是最好的。
【整體運★★★☆☆】
愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。
【愛情運★★☆☆☆】
今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。
【事業運★★★☆☆】
人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。
【財富運★★★☆☆】
如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00pm 水晶紫
開運方位：正南方向
獅子座
短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。
【整體運★★★★☆】
桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。
【愛情運★★★★☆】
單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！
【事業運★★★☆☆】
工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 苔蘚綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。
【整體運★★★☆☆】
被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！
【財富運★★★★☆】
可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 水晶紫
開運方位：正東方向
天秤座
短評：有利運用口才。
【整體運★★★★☆】
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。
【愛情運★★★★☆】
今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。
【財富運★★★★☆】
有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 翡翠綠
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：小心與你走得過近的人。
【整體運★★☆☆☆】
愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！
【事業運★★★☆☆】
其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。
【財富運★☆☆☆☆】
易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 冷泉藍
開運方位：東北方向
射手座
短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。
【整體運★★★☆☆】
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。
【愛情運★★☆☆☆】
遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。
【事業運★★★★☆】
工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。
【財富運★★★☆☆】
投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：幫助他人的同時，也會增加自己的能量。
【整體運★★★☆☆】
異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。
【愛情運★★☆☆☆】
別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。
【事業運★★★☆☆】
工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，可買彩券試試手氣。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：保重身體是今日要做好的功課。
【整體運★★☆☆☆】
今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！
【事業運★★☆☆☆】
心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。
【財富運★★☆☆☆】
賺錢不輕鬆，突發狀況多。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：學會寬容。
【整體運★★☆☆☆】
工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。
【事業運★★☆☆☆】
處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！
【財富運★☆☆☆☆】
對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00am 朝霞紅
開運方位：正南方向
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