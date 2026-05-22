每日星座運勢／獅子理財宜守不宜攻 規劃的好時機

2026-05-22

牡羊座

短評：感情上適度的距離可以產生「美」。

【整體運★★★☆☆】

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

【事業運★★★★☆】

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

【財富運★★★☆☆】

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

【整體運★★☆☆☆】

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

【事業運★★☆☆☆】

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜處理投資問題。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：運勢有由陰轉晴的傾向。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

【事業運★★★☆☆】

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面並不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，有點心痛。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。

【整體運★★★★☆】

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

【愛情運★★★★☆】

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

【財富運★★★☆☆】

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：出門機會多，注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

【愛情運★★★☆☆】

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

【事業運★★☆☆☆】

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

【財富運★★☆☆☆】

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：情緒時好時壞。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。

【財富運★★☆☆☆】

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：切忌濫交朋友。

【整體運★★☆☆☆】

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

【事業運★★☆☆☆】

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

【財富運★★★☆☆】

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：好事連連，笑口常開。

【整體運★★★★★】

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，除了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決；貴人多來自長官、上司，有難題時找上司就對囉！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心一點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：緊跟愛情的步伐。

【整體運★★★☆☆】

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

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