每日星座運勢／摩羯注意自己的言行 錢財妥善保管

2026-05-20

牡羊座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：別把自己的想法強加於人！

【整體運★★★★☆】

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

【事業運★★★☆☆】

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

【財富運★★★★★】

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：充分發揮你的主觀意志與行動力。

【整體運★★★☆☆】

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

【事業運★★★☆☆】

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

【財富運★★★★☆】

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：舉棋不定會讓你錯失良機。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

【事業運★★☆☆☆】

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

【財富運★★★☆☆】

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。

【事業運★★★☆☆】

工作難以推進，不妨找同事聊聊，尋求幫助，可有效解決難題。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，情緒不穩，應暫停投資行動，勉強為之，判斷錯誤的機率很高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：激情滿滿，愛情到來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手；把所有的精力放在早上來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，易有額外收入，而且，比預想的要豐厚許多，可好好犒賞自己一番。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：貴人運很強。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

【事業運★★★☆☆】

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

【財富運★★★★★】

財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：多關心你身邊的人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

【事業運★★★☆☆】

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

【財富運★★☆☆☆】

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：注意自己的言行。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：不驕不躁，心態平和最重要。

【整體運★★★☆☆】

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★★☆☆】

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

【財富運★★★★☆】

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

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