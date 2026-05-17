每日星座運勢／獅子良好的信用有助 於事業的發展

2026-05-17

牡羊座

短評：穩定的一天，精力充沛。

【整體運★★★☆☆】

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

【愛情運★★★☆☆】

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

【事業運★★★★☆】

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★☆☆☆】

人情的打點會讓你小有破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 古銅青

開運方位：正南方向

金牛座

短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

【整體運★★★☆☆】

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

【事業運★★★☆☆】

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

【財富運★★★★☆】

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：晚上會有意料之外的事情發生。

【整體運★★★☆☆】

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

【財富運★★★☆☆】

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：今天可是你的幸運日。

【整體運★★★★☆】

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

【愛情運★★★★☆】

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

【事業運★★★★☆】

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

【財富運★★★★☆】

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

獅子座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財富運★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：多包容，少計較。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

【財富運★★★☆☆】

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。

【整體運★★★★☆】

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

【財富運★★★★☆】

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：好好休息，確保充足睡眠。

【整體運★★★★☆】

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

【愛情運★★★★☆】

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

【事業運★★★☆☆】

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：贈人玫瑰，手留餘香。

【整體運★★★☆☆】

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

【愛情運★★★☆☆】

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

【事業運★★★☆☆】

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

【財富運★★★☆☆】

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽地靠近對方，讓對方認識你，慢慢了解你吧。

【事業運★★★☆☆】

事情有停滯不前的狀況，別一昧地埋頭苦幹，多想想問題出在什麼地方，對症下藥。

【財富運★★☆☆☆】

消費上盡量的控制，非必要性商品就少買點囉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 古銅青

開運方位：正北方向

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