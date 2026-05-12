每日星座運勢／摩羯有機會談天玩樂 單身者要把握
2026-05-12
牡羊座
短評：持續勤奮努力，方能獲得佳績。
【整體運★★☆☆☆】
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。
【事業運★☆☆☆☆】
顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。
【財富運★★★☆☆】
行事宜低調、守法，小心傷財勞神。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 蕃茄紅
開運方位：正西方向
金牛座
短評：適時的改變也是一種情調。
【整體運★★★★☆】
平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。
【愛情運★★★★☆】
恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！
【事業運★★★☆☆】
今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 薰衣草紫
開運方位：西南方向
雙子座
短評：埋怨他人前，請先正視自己。
【整體運★★★☆☆】
婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。
【愛情運★★☆☆☆】
有這麼嚴重嗎？不過就是小事，想想讓彼此開心甜蜜的事情吧！
【事業運★★★☆☆】
需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神的眷顧。
【財富運★★★☆☆】
有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 冷泉藍
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。
【整體運★☆☆☆☆】
今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白
開運方位：正東方向
獅子座
短評：多思考，以免做出錯誤判斷。
【整體運★★☆☆☆】
感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。
【事業運★★☆☆☆】
似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。
【財富運★★★☆☆】
錢財來的快去的也快，注意理財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃
開運方位：正南方向
處女座
短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
【整體運★★★☆☆】
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
【愛情運★★☆☆☆】
心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍
開運方位：正北方向
天秤座
短評：朋友就是你的開心字典。
【整體運★★☆☆☆】
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
【愛情運★☆☆☆☆】
戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！
【事業運★★★☆☆】
工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。
【財富運★★★☆☆】
易因思慮不周而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00am 淺海藍
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：人逢喜事精神爽。
【整體運★★★★☆】
今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。
【愛情運★★★★★】
愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
【財富運★★★☆☆】
還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青
開運方位：西南方向
射手座
短評：提防身邊的陌生人。
【整體運★★★☆☆】
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。
【事業運★★★★☆】
職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。
【財富運★★★☆☆】
不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 大理石灰
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：運勢很酷的一天。
【整體運★★★★★】
今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。
【愛情運★★★★☆】
今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。
【財富運★★★★★】
多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-5:00pm 象牙白
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
【整體運★★★☆☆】
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。
【財富運★★★☆☆】
有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：有想法才能有突破。
【整體運★★★★☆】
今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。
【愛情運★★★☆☆】
有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。
【事業運★★★★☆】
思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，進財的機會不多。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 玫瑰紅
開運方位：西南方向
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