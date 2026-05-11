每日星座運勢／牡羊用好運勢擴人脈 工作有做有得

2026-05-11

牡羊座

短評：大可利用好運勢擴展人脈。

【整體運★★★★★】

活潑動感的裝扮以及陽光般笑容，讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網購物會讓你買到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

【愛情運★★★★★】

在聚會中有機會與相互吸引的異性結識，道別時留下對方的聯繫方式，可迅速拉近距離。

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半。壞的地方呢，就是有點辛苦的感覺；好的地方呢，就是有做就有得；如果不積極地付出，會感到壓力重重喔！

【財富運★★★★★】

財運旺盛，有利投資。資金周轉不靈時，可向親友求援，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

【財富運★☆☆☆☆】

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

雙子座

短評：感情困惑重重。

【整體運★★☆☆☆】

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

【愛情運★★☆☆☆】

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

【事業運★★★☆☆】

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

【財富運★★☆☆☆】

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：運勢不錯的一天。

【整體運★★★★☆】

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★★★】

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

獅子座

短評：身體比較勞累，注意多休息。

【整體運★★★☆☆】

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：試著給自己減減壓。

【整體運★★★☆☆】

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★★★☆☆】

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天是儲備能量的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

【愛情運★★★☆☆】

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

【事業運★★★★☆】

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

【整體運★★★☆☆】

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：低調生活收獲更多快樂。

【整體運★★☆☆☆】

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

【愛情運★★★☆☆】

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

【事業運★★★☆☆】

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

【財富運★★★☆☆】

口才佳者，可動口生財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。

【整體運★★★★☆】

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

【財富運★★★☆☆】

實質的財務收益增加。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：容易禁不住外界的誘惑。

【整體運★★☆☆☆】

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

【事業運★★☆☆☆】

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：對愛應多一分包容和珍惜。

【整體運★★★☆☆】

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

【財富運★★★☆☆】

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

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