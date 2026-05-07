每日星座運勢／摩羯行事應不緊不慢 勿碰金錢遊戲

2026-05-07

牡羊座

短評：情緒安寧，能享受生活。

【整體運★★★☆☆】

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

【愛情運★★★☆☆】

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

【事業運★★☆☆☆】

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

【財富運★★★☆☆】

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：三人行必有我師。

【整體運★★★★☆】

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★★☆】

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：多動腦筋才能避開沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。

【財富運★★★☆☆】

賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：端正理財態度。

【整體運★★★☆☆】

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

【財富運★★★☆☆】

出門少帶現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：正東方向

處女座

短評：量力而行。

【整體運★★★★★】

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

【愛情運★★★★☆】

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

【財富運★★★★★】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：人際關係和諧，外力、助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

【事業運★★★☆☆】

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

【財富運★★★★☆】

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：兩人對同一件事沒有默契。

【整體運★★★★☆】

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

【愛情運★★★☆☆】

有桃花主動靠近，不過，切莫遇到愛就奮不顧身地投入，一見鍾情不可靠。

【事業運★★★☆☆】

工作中易有不錯的想法，但是容易想得過多而畏首畏尾，錯失良機。

【財富運★★★★☆】

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 象牙白

開運方位：正南方向

射手座

短評：敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

【整體運★★☆☆☆】

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

【事業運★★☆☆☆】

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：變數較大，難把握。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，伴侶間爭執多，越吵越處於劣勢，你需要讓自己冷靜下來。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★☆☆☆☆】

在金錢上不夠冷靜，還容易糊里糊塗的，最好不要碰觸金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：困難來了也不要慌亂，應泰然處之。

【整體運★★☆☆☆】

今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現賺錢機會的人可望轉虧為盈。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤僻，「事不關己，己不關心」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。

【財富運★★★☆☆】

看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

【事業運★★★☆☆】

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

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