每日星座運勢／天蠍看看投資小筆記 從中獲得消息

2026-05-04

牡羊座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 薔薇粉

開運方位：正東方向

金牛座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：心情不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

【事業運★★☆☆☆】

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

【財富運★★☆☆☆】

隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：易有口舌之爭的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：做好份內事，少參與他人的討論。

【整體運★★☆☆☆】

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

【事業運★★★☆☆】

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：幫助別人也是壯大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

【愛情運★★★☆☆】

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

【財富運★★★★☆】

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收獲；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

【財富運★☆☆☆☆】

莫盲目同情弱者，任意給予金援，應量力而為，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：遠離是非，避免說人長、道人短。

【整體運★★★★★】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

【事業運★★★★☆】

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：相信明天，把握今天，懷抱希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：平靜的一天，享受安靜的感覺。

【整體運★★★☆☆】

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

【愛情運★★★☆☆】

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

【事業運★★★☆☆】

對於上司的指責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分數降得更低，還是服從較好。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，多留心自己的錢包。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：整體運氣依然很好。

【整體運★★★★☆】

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。

【財富運★★★☆☆】

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

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