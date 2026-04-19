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5月最旺3生肖出爐！屬豬靠閒置物品賺錢 財運一路噴

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，5月起有3大生肖運勢明顯走強，不只財運升溫，事業、人際與感情也同步轉順。圖／AI生成
《搜狐網》指出，5月起有3大生肖運勢明顯走強，不只財運升溫，事業、人際與感情也同步轉順。圖／AI生成

5月1日是勞動節，不少命理說法認為當天也是氣場轉旺的吉日，《搜狐網指出，隨著節氣交替與月份能量轉換，5月起有3大生肖運勢明顯走強，不只財運升溫，事業、人際與感情也同步轉順，有望迎來一段順風順水的好時光。

生肖虎

屬虎的人從5月1日後運勢快速升溫，整體狀態明顯提升，原本看似困難的挑戰，反而可能成為翻身契機。尤其偏財運轉強，別人不敢碰的機會、他人退縮的任務，反而可能讓你意外獲利。

事業方面，先前擱置的跨界計畫有望重新啟動，臨時接下的工作也可能發展成長期合作，表現受到主管看見，資源逐步向你靠攏。財運上則有機會迎來獎金、分紅、副業收入等進帳，累積速度加快。

生肖龍

屬龍的人5月起氣勢轉強，運勢穩步攀升，過去長期規劃與投入的事情，有望在這段時間逐漸開花結果。先前的遠見與布局，將慢慢轉化為實際收益。

工作上領導力提升，主導中的專案推進順利，專業能力受到肯定，也有望拓展更多合作機會。財運方面，正財穩健、偏財表現亮眼，早期投資的資產價值提升，可能帶來不錯回報。

生肖豬

屬豬的人5月1日後福氣明顯增強，整體運勢穩中帶旺，即使偶有小波動，也不影響大局，反而讓心態更沉穩從容。

事業方面，憑藉穩定表現容易取得信任，合作關係有機會升級，日常任務多能順利完成。財運則有不少偏財機會，像是閒置物品變現、先前投資有望回收成果，或透過社交場合帶來新收益，財富累積走勢平穩向上。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 財運 搜狐網

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