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牡羊座熱血愛冒險 宏泰人壽趣味調查：意外險成投保首選

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片

宏泰人壽4月份社群媒體平台趣味調查結果顯示，4月主角牡羊座因個性熱情直率、行動力強，加上喜愛挑戰與戶外運動，在各星座中更傾向將「意外險」作為保險規劃中的優先選項。

每年3月21日至4月19日出生的牡羊座，與獅子座、射手座同屬火象星座，天性積極外向、行動果決、節奏快速，並且勇於嘗試新事物，因此在日常生活與休閒活動中，牡羊座所面對「意外」風險的機會，相較於其他星座來得高。

所謂的「意外」多指非疾病所造成的突發事件，往往難以預測且來得迅速。無論是通勤途中，前車驟換車道、突如其來的急煞，或是日常生活中看似一般地搭乘電梯、聚會用餐，甚至颱風豪雨帶來的天災，都可能在瞬息之間演變為難以預料的意外事故。

有鑑於「意外」具有高度不可預測性，及早規劃保障有其高度必要性，尤其對於行動積極、生活節奏較快的牡羊座來說，更可透過保險做好風險轉嫁。宏泰人壽以「宏泰人壽超吉棒終身保險（NPE）」為例，其為意外險，主打「限期繳費、終身保障」，投保時可選擇6年、10年、12年或20年等年期繳納保費，繳費期滿後即享有終身意外保障。

在保障內容方面，NPE針對台灣生活型態中常見風險情境特別強化，包括騎乘機車、自行車及搭乘大眾運輸工具等交通意外，以及公共場所火災、電梯等事故，或是颱風、地震等天然災害，皆提供特定意外額外保障。此外，NPE為主約設計，可依個人需求彈性搭配醫療險、重大傷病險或長照險等附約，讓牡羊座從意外險出發，逐步完善個人或家庭的保障計畫。

牡羊座勇於嘗試與不斷前行是與生俱來的本能，提前做好風險準備，讓保險保障成為堅實後盾，更能無後顧之憂地迎接每一次挑戰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

宏泰人壽

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