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4／20入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災...養生首重肝脾

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片
穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片

明天是4月20日，上午9時40分將進入「穀雨」的節氣，象徵雨量豐沛，依中華文化，此時是農夫剛忙完春耕後，稻田的秧苗正需要豐富雨水滋養，因而得名，命理師楊登嵙說，此節氣保養首重「肝、脾」兩臟器，而猴、鼠、龍、狗需注意健康，容易損財，也恐有致命的血光之災，需多留心。

命理師楊登嵙說，穀雨這半個月，健康要注意的生肖是屬猴、鼠、龍、狗，外出小心，少飲酒，恐有血光車厄、痛厄發生，重則死亡，且易損財，建議不要太勞累，注意身體痠痛、頭暈頭重、感冒或是皮膚搔癢。

楊登嵙說，此節氣漸漸邁向夏天，在雨水增多、氣溫轉暖的環境下，使得身體的濕氣不容易排出。濕邪和熱邪一旦侵入體內，不僅會影響脾胃運作，還會依據濕、熱停留位置的不同，出現身體痠痛或是皮膚搔癢等問題。

他說，以中醫理論而言，春天屬於肝氣生發的季節，但當春季肝木過旺容易剋脾土，當脾土無法生金，能會抑制脾胃功能，導致食慾變差，也增加了感冒、過敏等疾患的發生。

穀雨後降雨量增多，外在濕氣加重，而脾主運化水濕，一旦脾失健運，外在過多的濕氣就會堆積在體內，讓人容易覺得疲累、頭暈頭重、噁心想吐、全身痠痛或水腫。

他建議，此節氣重視「肝」、「脾」兩臟的保養，脾的旺盛會使胃強健起來，從而使消化功能處於旺盛的狀態，消化功能旺盛有利於營養的吸收，因此這時正是補身的大好時機。

他說，此節氣要「祛濕利水」，多吃一些能健脾除濕的食物，例如薏仁、山藥、芡實、黑豆、冬瓜、山藥、百合、木耳等，都可用來入菜或熬粥，最養脾胃。而黑芝麻、小麥胚芽等穀類食物，富含維生素B群，有助於緩解精神壓力和調節情緒，也非常適合在這個節氣食用。

另外，氣溫回升快，很容易上火，應少食燥熱食物，不宜進食羊肉、麻辣火鍋、辣椒等大辛大熱之品，以防邪熱化火，多吃柔肝養肺的食物。

中醫 節氣 楊登嵙

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