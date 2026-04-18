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越清醒越孤獨！外表溫和好相處 其實最難交心的3大星座

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人看似親切好相處，總是面帶笑容、談吐得體，與誰都能聊上幾句，但當他人想進一步拉近距離時，卻往往感受到一層無形隔閡。。圖／AI生成
有些人看似親切好相處，總是面帶笑容、談吐得體，與誰都能聊上幾句，但當他人想進一步拉近距離時，卻往往感受到一層無形隔閡。。圖／AI生成

在人際互動中，有些人看似親切好相處，總是面帶笑容、談吐得體，與誰都能聊上幾句，但當他人想進一步拉近距離時，卻往往感受到一層無形隔閡。這類型的人並非冷漠，而是對自我與關係有清楚認知，也更懂得保護內心。「搜狐網」盤點3個在十二星座中，被認為「越清醒、越難真正走進心裡」的代表。

第3名：摩羯座 務實至上，情感退後

摩羯座給人穩重可靠的印象，待人有禮、做事有分寸。不過在人際互動中，他們更重視實際價值與長遠目標，談話多圍繞工作或現實層面。由於認為時間與精力有限，傾向投入在有助於人生規劃的事物上，因此對情感交流較為保留，也不擅長面對過於強烈的情緒，讓他人較難真正走進其內心。

第2名：天蠍座 防備心強，信任門檻高

天蠍座帶有神秘氣質，觀察力敏銳，能細膩感受他人情緒，初期相處常給人溫和體貼的印象。然而其內心防備較深，對信任設有一定門檻，往往需要時間累積才會敞開心房。由於對人性有較深的理解，也更在意忠誠與安全感，使他們不輕易交付真心，讓不少人難以持續靠近。

第1名：水瓶座 理性獨立，距離感最強

水瓶座個性開放且擅長交流，能與不同類型的人自在互動，常成為社交場合中的焦點。不過，他們的內在相當理性且獨立，重視思想共鳴勝於情感依附。雖然可以暢談各種話題，卻較少分享私密情緒，也不依賴他人獲得情感支持，因此往往讓人感覺「看得到卻走不進」，距離感最為明顯。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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