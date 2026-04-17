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大甲媽遶境今晚起駕 1圖秒懂台鐵大甲車站交通指引

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵大甲車站交通指引。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵大甲車站交通指引。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

大甲媽祖遶境進香將於今晚10時5分起駕，大甲車站一早就出現大量人潮，台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，迎接大甲媽祖出巡，就是今天，為了讓大家順利搭車、平安參拜，台鐵公司特別規畫「大甲媽祖遶境期間」車站進出動線。

台鐵大甲車站進出動線，台鐵公司說，「出站」前往鎮瀾宮：配合站內引導，分流走兩側的「北側臨時出口」 或 「南側臨時出口」，順著箭頭指標走，就能直達鎮瀾宮。「進站」搭車返家：統一由大甲車站 「正門中間通道」 進站；現場將視人潮狀況，機動調整開放出站。

台鐵表示，預期這兩天大甲周邊人潮將會非常踴躍，提醒乘客落實「先下後上」原則，配合現場引導，持電子票證建議加值先到位，至於實體車票事先購票，更能快速通關進出站，也能把寶貴的時間留給媽祖。

鎮瀾宮 媽祖 遶境 大甲媽祖

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