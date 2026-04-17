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5月9日「媽祖生」3生肖必拜…雞招來姻緣、他正財偏財一把抓

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為白沙屯媽祖遶境，信徒鑽轎底萬人空巷盛況。記者黃仲裕／攝影
圖為白沙屯媽祖遶境，信徒鑽轎底萬人空巷盛況。記者黃仲裕／攝影

最近全台都在瘋媽祖，媽祖的生日為農曆3月23日，俗稱「媽祖生」，而2026年媽祖生則落在國曆5月9日。小孟老師點名「3大生肖」，媽祖生日當天只要虔誠參拜，有機會讓財運、姻緣、事業運大爆棚、好運連連。

第三名：生肖雞

屬雞的人在拜媽祖之前，最好將儀容打理好，戀愛運將明顯上升。說不定能使心儀對象與你心意相通，有機會擺脫單身。

第二名：生肖猴

屬猴的朋友拜媽祖，有望獲得神明加持，會吸引身邊的朋友、同事、貴人向你靠近，有機會得到賞識、升官發財，大幅提升事業運與貴人運。

第一名：生肖蛇

不論是正財還是偏財，屬蛇者在這天拜媽祖都會有好表現，只要肯努力衝業績，就可能獲得獎金紅利，甚至中獎或有意外之財進帳。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 媽祖 財運 事業運 貴人

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