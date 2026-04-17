聽新聞
0:00 / 0:00
5月9日「媽祖生」3生肖必拜…雞招來姻緣、他正財偏財一把抓
最近全台都在瘋媽祖，媽祖的生日為農曆3月23日，俗稱「媽祖生」，而2026年媽祖生則落在國曆5月9日。小孟老師點名「3大生肖」，媽祖生日當天只要虔誠參拜，有機會讓財運、姻緣、事業運大爆棚、好運連連。
第三名：生肖雞
屬雞的人在拜媽祖之前，最好將儀容打理好，戀愛運將明顯上升。說不定能使心儀對象與你心意相通，有機會擺脫單身。
第二名：生肖猴
屬猴的朋友拜媽祖，有望獲得神明加持，會吸引身邊的朋友、同事、貴人向你靠近，有機會得到賞識、升官發財，大幅提升事業運與貴人運。
第一名：生肖蛇
不論是正財還是偏財，屬蛇者在這天拜媽祖都會有好表現，只要肯努力衝業績，就可能獲得獎金紅利，甚至中獎或有意外之財進帳。
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。