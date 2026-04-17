招財開運必拜！中部五大財神廟排行揭曉 財神借庫攻略一次看

一年一度的求財關鍵日即將到來，民俗專家指出，農曆3月15日為武財神趙公明聖誕，向來被視為全年最靈驗的求財吉日，不少民眾會特地在這天前往財神廟祈福，期望為新一年的財運開啟好兆頭。值得注意的是，2026年（丙午年）財神誕辰恰逢國曆5月1日勞動節連假，時間點格外難得。無論是希望提升整體財運、招來貴人，或為事業發展帶來突破，這一天都被視為不容錯過的適宜時機。

許多人會在財神聖誕這天，到財神廟走走、求財祈福，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看「財神廟」近半年（2025/10/1～2026/4/1）網路熱門關鍵字，可見「武財神、求財、財庫、錢母、發財金、金元寶、財神爺、靈驗」等字詞。

五路財神是由一位元帥（主神）統領四位部將所組成的神明組合，居首的為中路武財神趙公明（玄壇元帥），黑面濃鬚、手執金鞭、跨騎黑虎，主掌除瘟護道、主持公道以及買賣求財。信眾前往財神廟祈福時，通常會事先做足準備：有人特地求取錢母、發財金；有人排隊摸金元寶、迎請財神爺神尊；有人則關注如何在聖誕大法會中借庫祈財，並領取財神令牌等結緣品。

從入廟參拜、誠心祈願，到參與補財庫等相關儀式，整體流程都有其講究。一般認為，依循傳統方式完成參拜，較能完整承接象徵財運的祝福與寓意。

求財必拜！中部五大財神廟揭曉

《網路溫度計DailyView》

台灣中部坐擁多座知名財神廟，長年香火鼎盛，吸引不少民眾專程前往參拜祈福，希望為自己帶來穩定財運與好兆頭。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，進一步盤點網路討論度最高的「中部五大財神廟」排行榜，作為民眾規劃參拜行程與求財開運的參考指標。此次入榜的前五名依序為：「嘉義新港奉天宮」、「雲林北港武德宮」、「南投竹山紫南宮」、「台中武德廣天宮」、「彰化鹿港天后宮」。

翻攝官網／嘉義新港奉天宮、南投竹山紫南宮

其中，嘉義新港奉天宮的「金虎爺」諧音「真好野（真富有）」，與其他廟宇不同，因頭戴金花、身披戰甲，威風坐於神桌上而聲名遠播；雲林北港武德宮則是全台佔地最廣、分靈最多的財神廟；南投竹山紫南宮以主祀福德正神聞名，開放信眾求取發財金、還金，還可祈求開運金雞帶回家。

台中武德廣天宮，亦被稱台中廣天宮，其正式名稱為「台中廣天宮 財神開基祖廟」，供奉世界級的「四川峨嵋財神開基老祖正尊」，為全世界位階最高、歷史最悠久的武財神，以特有的財神借庫活動吸引大量信眾前往；彰化鹿港天后宮「財運亨通斗」每年限量點燈，非常搶手，斗首價格高達50萬元，被譽為全台最貴光明燈。

網友提到，「臺灣虎爺的老大是新港奉天宮的金虎爺，祂可是清嘉慶皇帝敕封的虎狀元」、「雲林北港武德宮對於想衝業績的人特別推薦」、「每次回紫南宮參拜，都可以帶金雞繞香爐」、「拜過很多廟，唯獨台中廣天宮我信了十年，有拜有保庇，不信你去一趟就知道有多靈驗」、「彰化鹿港天后宮：財富穩定，守財有方」。

千年財神開基祖廟揭秘 武財神信徒朝聖地

台中廣天宮因供奉淵源深厚的趙公明財神爺神像，在信眾之間累積相當高的人氣與關注。廟宇創建於民國75年，整體以大理石打造，雕樑畫棟、工法細緻，展現莊嚴宏偉的建築風格；而其知名度的關鍵，也與所供奉的財神開基老祖正尊密切相關。

據廟方指出，民國97年依財神爺聖示，特地前往中國四川省峨嵋山羅浮洞（今稱九老洞），迎請被視為歷史悠久、且由皇帝頒旨雕刻的四川峨嵋財神開基老祖正尊來台供奉。該神尊相傳已有逾1,400年歷史，隨行迎請的還包括千年黑虎將軍與萬年香火爐，象徵財運與香火的延續。過去信徒多需遠赴峨嵋山羅浮洞謁祖參拜，如今則可在台中廣天宮完成相關儀式，也讓此地逐漸成為趙公明信眾重要的參拜據點。

財神爺大開金輪寶庫 把握借庫好時機

台中武德廣天宮提供

提到台中廣天宮的特色，「財神借庫」儀式是不少信眾關注的重點之一。依照民間說法，當個人覺得求財或補財庫成效有限時，可在財神爺聖誕當天參與相關儀式，由財神爺開啟金輪寶庫，象徵「借財庫」以提升財運，被視為突破時運限制的一種方式。

有網友在Threads上分享，「去年在台中廣天宮跟財神爺借財庫，工作跟財運都有穩定提升」。也有人在Dcard提到，朋友借庫後財務狀況改善，甚至買了房子，達成人生重要目標，吸引其他網友熱烈討論，「在求財這塊算老字號了吧」、「借庫本來就很有名，中部很多人都知道」、「有時候找個寄託，也比迷茫來的好」、「心誠則靈，妳朋友也很努力，神明才會幫她」。

2026年，台中廣天宮的財神聖誕活動即將登場，財神爺遶境於4/30上午9時15分起駕，當天晚上11時，開始祝壽大典與財神借庫儀式；5/1至5/5還有「財神聖誕賜財大法會」的系列法會與豐富結緣品，報名法會者可排隊祈求特製「財神令牌」，提供信眾獲得財運、財氣的機會，保祐全年安康、順利。

有意參與的民眾，除了把握時機規劃參拜行程，也可視自身需求了解相關儀式內容，在熱絡的節慶氛圍中為新一年的財運增添不同的期待。

財神聖誕亮點活動：財神借庫

時間：2026/4/30（四）晚上（子時）11時開始，通宵開放至翌日2026/5/1（五），結束時間依現場為主。

借庫流程：

1.寫財神借庫單

2.填寫財神借庫疏文、財神借庫金紙並蓋手印

3.將財神借庫疏文交給執事人員，並領取財神爺賜予的紅包

4.點香參拜，向財神爺稟告紅包面額，並說明索求之願望

5.將紅包過爐後，隔年財神聖誕前回來歸還財庫，並答謝財神爺

6.將財神借庫金紙拿至金爐焚燒

7.儀式完成

線上預約：財神借庫

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月1日至2026年4月1日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中部財神廟、財神廟』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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