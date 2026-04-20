0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

四月下旬來到，這週的賺錢氣場又悄悄大換血啦！在這個準備迎接月底發薪或是結算業績的關鍵時刻，有幾組特別幸運的人，彷彿內建了吸金雷達，不僅工作特別順手，連荷包也跟著胖了一圈。想知道自己在這幾天是不是擁有超強的變現能力，能夠輕鬆把過去的努力換成白花花的鈔票嗎？快來看看這週最新出爐的吸金強者排行榜，掌握自己的好運勢，順順利利迎接豐收的四月底！

TOP 5：血型B型 + 生肖屬鼠

B型屬鼠的朋友，本週腦筋動得特別快，原本就靈活的交際手腕在這幾天更是錦上添花，常常在閒聊之中就意外接住了賺錢的好康。如果你是每天想梗的「社群小編」，這週你隨手發布的一則貼文竟然精準踩中流量密碼，超高的互動率不僅帶動產品熱銷，老闆一高興絕對會給你一筆意想不到的績效獎勵；而在吧檯後方忙碌的「咖啡師」，你親切的招呼聲，讓每天來買咖啡的常客感到非常溫暖，不僅小費給得大方，甚至可能會有熟客想投資你開一間屬於自己的店；而在前線衝刺的「保險業務員」，這幾天你可能只是跟老朋友喝杯下午茶敘舊，就意外發掘了對方的新需求，順利簽下一張金額驚人的大保單，佣金獎金讓你作夢都會笑。這週記得出門前穿上一雙舒適好走的新鞋，腳步輕盈自然能加速把財富追到手。

TOP 4：血型A型 + 生肖屬雞

本週A型屬雞的朋友，完全靠著專業實力在增加收入。你對細節的精益求精，為你帶來了極高的信譽，客戶都非常願意為了你的高品質買單。每天敲擊鍵盤的「系統工程師」，這週你找出了隱藏在程式碼深處的漏洞並完美修復，不僅拯救了公司的危機，也讓主管毫不猶豫地為你申請一筆豐厚的激勵獎金；負責營造浪漫氛圍的「婚禮企劃」，你周全的考量讓整場典禮進行得完美無瑕，新人感動之餘還會額外包個大紅包來表達感謝；而從事「珠寶鑑定與銷售」的你，這幾天精準的眼光幫客人挑選到了極具保值空間的鑽石，對方出於信任直接刷卡結帳，高額的抽成讓你荷包滿滿。建議這週工作時可以在旁邊放一杯熱茶，平靜的心情能幫你專注抓穩每一個獲利時機。

TOP 3：血型O型 + 生肖屬馬

本週O型屬馬的朋友行動力滿分，只要你鎖定目標就能一馬當先搶下最棒的賺錢機會，所有的奔波都會換成實實在在的鈔票。每天在外帶看物件的「房屋仲介」，這幾天你推薦房子的眼光神準，總能幫買家挑到心目中的完美好屋，快速成交帶來的豐厚佣金會讓你覺得所有辛苦都值得；而在街頭揮灑汗水的「行動餐車老闆」，近期你特調的獨家口味大受過路客歡迎，常常還沒到打烊時間就已經完售，每天數著滿滿的零錢與百元鈔超有成就感；身為幫助患者復健的「物理治療師」，你精湛的手法與熱情的鼓勵讓病患恢復神速，自費療程的預約量大增，專業收入也跟著水漲船高。這週只要保持早睡早起的規律作息，充滿電的身體就是你最棒的賺錢機器。

TOP 2：血型AB型 + 生肖屬羊

本週AB型屬羊的朋友，迎來了人際關係的大豐收，靠著高情商與細膩的心思在職場上左右逢源，默默就把大把的現金收進口袋裡。穿梭在百貨公司的「美容保養專櫃」人員，這幾天你貼心的服務態度讓客人感到超級放鬆，對方不僅一口氣買下整組高單價保養品，還會帶好姐妹一起來捧場，業績瞬間衝到全樓層第一；負責統籌進度的「專案經理」，這週你超強的溝通手腕，順利化解了部門間的衝突，專案提前完工的優異表現，絕對會讓老闆在核發績效獎金時對你特別大方；而充滿耐心的「寵物行為訓練師」，你溫柔且專業的引導讓焦慮的毛小孩乖乖聽話，飼主感動之下絕對會直接預約一整年的長期課程。出門前多喝一杯溫熱的開水，保持身體溫暖能讓你的吸金磁場更加穩定。

TOP 1：血型B型 + 生肖屬猴

本週B型屬猴的朋友，賺錢氣勢簡直是勢如破竹，靠著你那靈活的反應與絕佳的口才，輕輕鬆鬆就能把好機會轉換成戶頭裡的數字。如果你是充滿活力的「直播帶貨主」，這幾天你在鏡頭前特別有說服力，隨便推薦一款商品都能引發粉絲瘋搶，超高的轉單率讓你的抽成獎金直線狂飆；而在家接案的「獨立設計師」，近期你的美感完全對了業主的胃口，不用來回修改就能迅速結案，尾款立刻爽快入帳；若是帶領小朋友跑跳的「幼教體能老師」，你幽默有趣的教學方式讓家長大力讚賞，不僅課程報名人數爆滿，甚至還有其他學校主動高薪挖角。想讓這波好運維持得更久，建議這週把辦公桌面或是工作常用的包包清理乾淨，清出空間才能迎接更多新台幣入駐。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。