20日迎穀雨！命理師提醒做好5件事 6星座財運大開、關鍵轉折時間點曝光

4/20(周一)穀雨，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，穀雨節氣到來，全球運勢也將從春分跟清明的變動與調整，正式進入一段「務實落地、資源重整」的關鍵階段，不再只是追求速度與機會，而是開始比拼誰能把成果留住、把價值變現，並在變動中建立穩定。

邱彥龍老師分析，從整體氛圍來看，社會正在從過去情緒主導與話題導向，逐漸回到現實與價值本身。民眾對於未來的選擇，不再只看誰聲量大、誰最會說，而是更在意一件事：這個人、這個產業，是否真的可靠、能否長期發展。換句話說，「信任」正在變得越來越重要，而取得信任的成本也隨之提高。

在產業與工作環境上，表面看似趨於穩定，實際上競爭反而更加激烈。企業之間的角力不再只是表面上的價格與行銷之爭，而是轉向資源、技術與位置的精準卡位。邱彥龍老師說，誰能掌握關鍵資源、建立穩定現金流，誰就更有機會在接下來的市場中站穩腳步。

而這段時間的工作模式，也呈現出「速度快，但錯不起」的特性。決策與行動節奏加快，但一旦判斷失誤，代價也會被放大。因此，如何在快速變動中保持冷靜與準確，將成為影響成敗的重要關鍵。

在財務與資金流向方面，邱彥龍老師表示，穀雨節氣呈現出明顯的「安全感經濟」。資金開始回流到與民生、生活品質與長期穩定相關的領域，例如醫療健康、食品安全、居家生活、保險與資產配置等。相較之下，純粹依賴話題或短期操作的模式或商品，將面臨更大的壓力與不確定性。

感情與人際關係也出現類似的變化，邱彥龍老師指出，過去重視感覺與激情的模式，逐漸被「能不能長久相處」所取代，穩定、可靠與願意承擔，將成為人際與愛情中更重要的條件。同時，社交雖然看似頻繁，但能建立真正的信任與合作的對象，將更加精簡與集中。

值得關注的是，4月26日前後將出現一個重要轉折，邱彥龍老師強調，隨著金星與天王星移動進入雙子座，整體社會節奏將明顯加快，資訊流動、話題變化與市場波動都會更加講求速度，新機會與新商業模式會快速出現，例如社群經濟、短影音、數位內容與AI應用等領域，都會成為關注焦點。

然而，這樣的變化也伴隨風險，包括資訊真假難辨、輿論操作與市場劇烈波動等現象。因此，在機會增加的同時，更需要保持判斷力與節奏感，避免因一時衝動而做出錯誤決策。

邱彥龍老師指出，整體來看，穀雨節氣分為兩個階段：前半段重在累積與穩定，後半段則進入加速與放大。能否在後半段抓住機會，關鍵就取決於前半段是否已經做好準備。

邱彥龍老師強調，在這樣的時代，真正的競爭不再只是誰跑得最快，而是誰能在變動中保持清醒、在壓力中穩住節奏，並把每一次機會轉化為長期價值。『穀雨』不是結束，而是一個篩選與定局的開始。未來的機會，往往不在最熱鬧的時候，而在那些願意踏實準備、穩定前進的人手中。

邱彥龍老師也提點，這段時間最該改變的五件事：

第一、把注意力從表面熱鬧，轉到真正能留下來的東西。

例如：公司或自我的能力、品牌價值、資產、過往積累的信任等。

第二、不要只追快，要追可持續。

真正的勝利，不是衝一波，而是撐到最後還站著。

第三、不要讓焦慮帶著你做決定。

很多過錯，不是因為你的能力差，而是因為你過於心急了。

第四、要學會保護自己的成果與價值。

你的付出及因磨練與學習而來的技術、創作出來的內容以及長時間累積而來的成果，都要設有邊界與保護，因為這都是智慧財產權。

第五、少跟別人拚面子，多讓自己變得不可替代。

未來贏的人，不是最會搶舞台的人，而是別人離不開的人。

邱彥龍老師建議，這段期間，可多祭拜關聖帝君、五路財神、土地公、土地婆、觀世音菩薩及自家祖先，能幫你補福報、穩定財富，開運添財，增加信任感，做出正確決策；服飾方面可穿搭米白色、卡其色、奶茶色、淺咖啡色、金色、土黃色、香檳色、墨綠色、深綠色、深藍色、酒紅色、暗紅色、淡粉色、裸粉色或柔粉色，能讓你擁有開運機會、幫助守住財富、使其穩定增長，強化安全感與信任度，吸引各種資源，提升人際地位，不會衝動行事。

開運飾品則可配戴硃砂、黑曜石、雄黃、白鑽石、白水晶、白珍珠、羊酯和闐玉、藍玉髓、海藍寶石、藍寶石、黃玉髓、黃水晶、黃寶石、紫水晶、紫尖晶或紅寶石，另外，有『M』、『V』或『J』字樣的飾品，也能改善關係跟聚財，增加更多合作機會，擁有好人緣，帶來貴人相助，幫助事業運提升跟長期業績成長，並增加現金流，日進斗金。

健康方面，邱彥龍老師提醒，穀雨節氣要注意「慢性消耗」問題。由於整體節奏加快，加上壓力累積，容易出現頭部緊繃、睡眠品質下降、腸胃不適與身體疲勞等狀況。許多不適並非突發疾病，而是長時間忽略休息與調整所造成的結果。

這段期間身體要注意，頭痛(偏頭痛)、眼壓過高、血壓不穩、火氣大、神經緊繃、肩頸痠痛(肌肉僵硬)、代謝慢、水腫、中風、心腦血管疾病、骨折、用腦過度、失眠、脊椎錯位、胸口疼痛、癌症、乳房硬塊、淋巴阻塞、大小腸息肉、腸胃疾病、感冒、新冠病毒、婦科疾病、腎臟疾病、尿酸、痛風、足底筋膜炎等，同時也要防血光之災、血崩跟交通意外。

至於穀雨期間對哪些產業較為有利？邱彥龍老師分析，受木星、火星、金星跟土星為旺星影響，對於食品餐飲業、農業、慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、身心靈產業、教育產業、幼兒產業、家庭修繕產業、女性需求產業、顧問培訓業、設計品牌行業、銀行金融保險業、理財保值型資產配置、房地產周邊、印刷業、纖維業、橡膠塑膠化學產業、藝術產業、新聞文化出版業、軍工產業、煙花爆竹業、消防產業、醫療保健長照業(照護服務、內外科醫生、醫美、藥品)、礦產業、民生服務業(婚喪喜慶)、精品業、科技服務業、AI應用產業等30種行業。

另外，上升、太陽或月亮星座落在水瓶、雙子、牡羊、摩羯、金牛及天秤等6個星座，擁有較強的旺運，會增加解決問題的能力，靠實力提升信任感與價值，財富豐滿，蒸蒸日上。

邱彥龍老師並引用《易林·離之既濟》卦曰：『口不從心，欲東反西，與意乖戾，動舉失使。』來綜合整理穀雨節氣整體注意事項，表面上看似事情已經完成，但往往內心與所說不一致，明明想往一個方向，實際卻走向相反的道路，也就是行為與原本的想法完全背離，會讓每一個舉動都失去精準與控制，小心一切在成功之後開始偏離。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。