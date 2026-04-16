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台灣連續第10次出現「空亡」卦！命理師示警：北中南都得當心

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師高輔進已連續第10用易經占卜到「空亡卦」。示意圖。圖／AI生成
命理師高輔進已連續第10用易經占卜到「空亡卦」。示意圖。圖／AI生成

曾用易經占卜出「空亡卦」，精準預測2025年726大罷免全失敗的命理師高輔進，近日再卜得「空亡」，他特別示警這已經是連續第十次出現空亡卦，擔憂今年會是「歹年冬，厚肖朗」（閩南語俗諺，比喻怪事年年有，今年特別多狂人奇聞），高輔進也建議大家務必認真看待，小心使得萬年船。

高輔進在臉書粉專表示，日前南台灣有民眾看見紅色掃把星，他用易經演繹取卦得到「離卦」，卦意「依附」，太極空間取卦，得到「空亡」，卦意「很大的不利」。

此外，台灣北部要特別注意「水元素」帶來的災情，中部則要留意地震、及崩落、塌陷、潰堤…等災害，可能造成生命及財產損失；南部要小心是否因怠惰、便宜行事、理所當然…等漫不經心的態度惹民怨，嚴重恐會導致丟官，另外，也會有情緒、思覺失調…等相關議題事件。

國際部分，歐洲、美國、印度、巴基斯坦、阿富汗、南亞等北方的高山，注意雪崩、水災，讓下游地形地貌嚴重改變；日本、朝鮮半島、大陸、歐、美等地，要注意火山出現變異性，小心交通容易大亂。

即便在太平洋、印度洋的小島，發生火山災情，但災情應該會較小，不過，還是要注意中美洲、中亞、西亞、地中海、裏海等區域一帶，地震帶來的恐慌，若太習以為常疏於防範，生命財產會產生損失。

至於台語歌后朱海君被老公NONO（陳宣裕）性侵醜聞連累，還被傳出兩人已離婚，高輔進從卦象研判，應該還沒離婚，留校察看機率較大，而該案將在4月23日宣判。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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