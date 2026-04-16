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財源滾滾！「3星座」天生易聚財...摩羯穩健存錢、他會賺更會花
每個人都有發大財的夢想，靠的不僅僅是運氣，有時候個性也決定了你是否能賺大錢。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別容易聚財的星座，快來看看他們是如何獲得財富的吧！請參考太陽、上升、金星、11宮星座。
TOP3 天蠍座／看清局勢 出手超準
天蠍座屬於長期潛伏最後出手，他懂得坐看聽、一直觀察，他會頻繁觀察某個產業的潛規則，確定自己運籌帷幄、掌握天時地利人和後才會出手，因為已經仔細觀察過，通常出手都非常準確。
TOP2 摩羯座／財務規劃 長期收益
摩羯座很擅長進行長期的財務規劃，很重視抗風險能力，並制定一套屬於自己的存錢系統，他不會輕易聽信別人的建議，而是自己去觀察，雖然進步較慢，但非常穩定地長期在累積財富。
TOP1 金牛座／會賺會存 還懂投資
金牛座非常懂得賺錢，在專業領域中通常具有一席之地，並且在賺到錢後將消費轉換為功能性的投資，例如收集高跟鞋來滿足情緒價值，這種心態很值得大家學習，人生不只要賺錢，照顧自己的情緒也很重要。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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