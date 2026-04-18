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3星座2026「迎接正緣」！處女座朋友變情人、他有自信就能遇真愛

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享今年能遇到正緣對象的3個星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享今年能遇到正緣對象的3個星座。圖／AI生成

在命理學中，正緣代表你命運中先天賦予的婚姻緣分或婚配對象。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享今年能遇到正緣對象的3個星座，快來看看你是否有這方面的好運吧！請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 處女座／朋友到戀人 容易長久

處女座的正緣除了外在條件要符合標準外，還要有獨立的能力，會去規劃自己的金錢如何分配、人生要怎麼走，雖然感情節奏會比較慢，但只要從朋友做起，慢慢了解他的一切，便容易結成正果。

TOP2 雙魚座／接納變篩選 留下對的人

雙魚座最容易接納需要幫助的人，如何選擇對的人？其實需要磨練，慢慢找到自己的原則，自然能夠找到生命中對的那個人。

TOP1 巨蟹座／從想被愛到被愛

巨蟹座其實內心非常缺愛，如果能仔細審視自己身旁的人，便能找到最適合自己的人，最重要的是要有自信心，不管什麼時候保持穩重的心態，便能在今年找到與你個性最吻合的伴侶。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 戀愛 桃花

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