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12星座「LINE成癮」排行榜！水瓶看心情回 第一名有事沒事都狂傳

聯合新聞網／ 綜合報導
社群軟體LINE。路透
社群軟體LINE。路透

現代人常用的通訊工具之一就是LINE，不僅可以隨時傳送訊息，還能透過已讀功能確認對方是否查看，因此讓人與朋友或戀人之間的聯繫更加便利。也因如此，有些人變得離不開LINE，甚至成為所謂的「LINE魔人」。日本媒體「占TV」列出有哪些星座最容易沉迷於LINE聊天。

第12名金牛座：只做最低限度的回覆

金牛座在LINE上的互動偏向保守，通常只進行必要的溝通。即使收到訊息，如果覺得沒有特別需要回覆，往往就會選擇放著不回，久而久之甚至可能累積一堆已讀未回。

第11名牡羊座：偏好面對面交流

牡羊座比起透過訊息聯繫，更喜歡直接見面互動，因此使用LINE的頻率相對較低，對於這種「看不見的聯繫」興趣不大。

第10名水瓶座：完全看心情使用

水瓶座使用LINE的頻率相當隨性，有時候會聊得很頻繁，有時又幾乎不回訊息。身邊的人通常也習慣這種節奏，若有重要事情，反而更傾向直接打電話聯絡。

第9名射手座：想到就傳、不在意回覆

射手座常憑一時興起傳訊息，讓對方措手不及。不過他們往往只是滿足於「有傳就好」，對於是否收到回覆並不太在意。

第8名摩羯座：工作導向使用

摩羯座在私人生活中不太依賴LINE，但在工作上若有需要，會迅速傳送報告或提醒訊息，屬於功能性使用者。

第7名天秤座：團體聯絡擔當

天秤座經常主動擔任群組中的聯絡窗口，負責協調行程或溝通事項，因此LINE使用頻率較高，也常被誤以為是LINE重度使用者。

第6名獅子座：出於關心主動聯繫

獅子座帶點熱心與愛管閒事的性格，只要對某件事稍有在意，就會基於「為你好」的出發點主動傳LINE關心對方。

第5名雙子座：用聊天填補寂寞

雙子座其實相當怕寂寞，會將相似內容的訊息傳給不同的人，享受收到回覆的感覺，是典型喜歡互動的人。

第4名天蠍座：情感濃烈訊息偏長

天蠍座對朋友與戀人都投入深厚情感，這份情緒也反映在LINE訊息中，常常不自覺寫出篇幅較長的內容，但過長的訊息有時反而讓對方難以回應。

第3名巨蟹座：只對喜歡的人變成LINE魔

平時冷靜的巨蟹座，一旦遇到喜歡的人就容易失去克制，會頻繁傳訊表達心意，希望對方理解自己的感受，但仍需注意不要過度打擾。

第2名處女座：沒回就狂追訊

處女座帶有完美主義傾向，對於自己傳出的訊息非常在意。如果對方未讀或未回，會頻繁查看手機；一旦已讀卻遲遲沒回，更可能連續發送催促訊息，讓對方感到壓力。

第1名雙魚座：需要隨時保持聯繫

雙魚座非常重視人際連結，只要稍微失去聯絡就容易感到不安，因此傾向不斷透過LINE確認彼此關係。從早安問候、午餐分享到晚安訊息，無論有事沒事都會傳訊，只要保持聯繫就能感到安心，也因此最容易成為LINE重度使用者。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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