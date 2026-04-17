煩心事掰掰！四星座要轉運了 雙子學會共進退、他耳根終於清靜

無論是生活還是職場上，總會碰到許多不如意的事情。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享近期能擺脫煩心事的4個星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮星座。

TOP4 巨蟹座／放下壓力 出現轉機

巨蟹座很容易自己給自己壓力，設定目標就會以很高標準衡量自己，希望能夠做多一點事情。無論過去遇到什麼挫折，今年到下半年運勢會水漲船高，無論打算做什麼事都能如魚得水。

TOP3 雙子座／腦袋清楚 做出選擇

雙子座近些年來在人際關係上容易出狀況，常常會覺得路上的絆腳石特別多、總是為別人瞎忙錄或是感到內耗，今年能學會進退的技巧，在選擇目標時更加自信，進而獲得成功。

TOP2 牡羊座／卡卡的事 動了起來

牡羊座過去幾年常常遇到無妄之災，但這些事情是老天給你的功課，只要能在錯誤中領悟知識，便能增加自身的智慧，讓一直卡在腦動中的事情動起來，並累積更多未來的可能性。

TOP1 雙魚座／終於能喘口氣

土星在雙魚座很長一段時間，近年來雙魚一直被挑戰，無論是家人還是朋友總會一直挑剔你，始終無法自己做決定。現在土星離開，總算能耳根清靜、喘一口氣了，運勢也會越來越好。

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