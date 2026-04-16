黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」...命理師：小人退散請拜祂

今年4月「瘋媽祖」，除了有4月12日開始的白沙屯媽祖徒步進香外，更有4月17日起駕的大甲媽祖遶境。命理專家王老師在臉書發布影片，分享3種媽祖臉色代表不同的所求之處，請依照自己需要選擇要祭拜哪種媽祖。

王老師指出，拜媽祖也是要「看臉色」的，媽祖共有3種臉色，不同臉色所求的事情也不盡相同：

粉面媽祖

是媽祖在人間修行、成仙之前的樣貌，代表慈悲與親民，跟祂祈求可以想像成跟媽媽撒嬌，無論什麼大小事都能跟祂說，闔家平安、求姻緣、求生意順利都可以。

金面媽祖

是受歷代皇帝赦封的媽祖，漆上金身代表莊嚴高貴、神格神聖，特別適合祈求事業與功名，想升官或做大事業都可以拜祂，能讓你受官威加持、助你一臂之力。

黑面媽祖

有兩種由來，一種是因為信眾長期燒香燻黑，代表香火鼎盛，「臉越黑越靈驗」；或是刻意漆成黑面，表示鎮煞的作用、法力無邊，如果你需要立即的成果，例如業務開單或除小人障礙，那就要請祂幫忙。

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