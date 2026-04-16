李貞秀爆破民眾黨有前兆？唐綺陽精準預言「不演的火牡羊」 網朝聖：太神了

前民眾黨不分區立委李貞秀13日遭開除黨籍，旋即火力全開槓上舊同僚，先是控訴黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍4人合力要求她公開宣布請辭立委，砲轟黃國昌是偽君子「吃人夠夠」、陳智菡與許甫夫妻是黨內蛀蟲等，勁爆發言震驚眾人。不過，有網友發現此狀況早被占星專家唐綺陽預言，稱「不演的火牡羊要來囉」，而李貞秀正好就是牡羊座，紛紛驚呼「太神了」。

被網友稱作「國師」的唐綺陽9日發文表示，10日一早「火星就進牡羊了」，這在波強大、不掩藏的能量下，「該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住」。這也代表劇情翻篇將翻得又快又直接，因為早知道客氣無用，不如直接開幹。唐綺陽幽默提醒眾人「繫好安全帶」，因為不再客氣溫情、也不假裝的「火牡羊」要來了。

而恰好4月15日出生的李貞秀就是牡羊座，她在13日遭民眾黨開除黨籍後，立刻「不演了」，上遍各政論節目爆破民眾黨，從黨主席黃國昌到大咖黨員陳智菡、高虹安等，都是她集火對象，徹底如唐綺陽所言「就做自己想做的，對得起自己最重要」，直白展現就是要和民眾黨槓上。

對此，許多網友前往唐綺陽文章下「朝聖」，讚「天啊，好準」、「國師太神了，根本先知」、「大師超扯」、「原來李貞秀今天大爆料其來有自」、「不愧為國師，預言真本事太威啦」。