力士星報到！「四生肖」愛情別抓太緊…蛇別太強勢、他要多溝通

紫微斗數的「力士星」，是一顆有掌控感的星星。當它進入感情宮位，挑戰的不是愛與不愛，也不是直接衝突，而是會更在意愛情關係誰來主導、誰來掌控。紫微斗數一點通 姚本軍老師臉書分享，四大生肖受到力士星影響，感情需要方向，也需要留白，收放之間更要找到平衡。

蛇／主見變強 太別讓關心變壓力

屬蛇的人在感情裡會變得更有想法，也更清楚自己要什麼。單身者標準拉高，對象篩選更嚴；有伴侶者則會關心更多，甚至向對方提出更多要求。當蛇表達過於強勢，對方可能感受到壓力。關鍵在於態度可以堅定，但語氣要柔軟。

羊／誰來主導 請理性溝通

屬羊的人今年感情中的主導權問題變得更明顯，也很希望被理解、被尊重。若缺乏溝通，容易形成誰也不讓誰的僵局。已有對象的人，會因生活安排、未來規劃或價值觀而需要磨合。這不是壞事，雙方只要理性溝通，而不是對抗，反而能讓關係更好。

狗／想確認關係 反讓氣氛緊繃

生肖狗在人際與感情的界線變得更敏感，受力士星影響、狗容易強勢表達，也因此可能吸引到欣賞他個性的人。狗在曖昧時期，就會很想趕快確定戀愛關係。但狗越急著抓住，太咄咄逼人，反而容易嚇跑對方。今年狗的重點，是學會自然發展，不要急著確認關係。

兔／在意太多 容易讓自己累

屬兔的人今年對感情特別投入、特別認真，也更渴望穩定的關係。但因為兔太在意，常常反覆猜測對方的心意，甚至不自覺想抓緊關係，反而讓自己變得很累。其實兔要的不是掌控，而是安全感。要學著放鬆一點，反而更容易感受到愛的流動。

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