說不出口？12星座「不善表達」排名 金牛覺得講清楚就好、第1名怕破壞氣氛

你是否也曾在與他人相處時，有話說不出口，最後只能默默吞下情緒、累積壓力呢？如果能想到什麼就直接說出口，或許會輕鬆許多，但現實中往往因為各種顧慮而難以做到。根據日本媒體「占TV」報導，整理出「最不善言辭」的星座排行榜，你排名很前面嗎？

第12名：牡羊座

牡羊座個性急躁，有什麼想法通常會立刻說出口，不會拐彎抹角或刻意壓抑情緒。想到什麼就講什麼，也不太會顧慮太多，因此反而是最「直言不諱」的類型。

第11名：獅子座

獅子座個性自信且有領導氣場，在任何場合都敢於表達自己的想法，態度坦率又直接，不容易把話悶在心裡。

第10名：雙子座

雙子座本來就很健談，話題多、表達能力強，常常想到什麼就說什麼，有時甚至會不小心說溜嘴，把不該說的也講出來。

第9名：射手座

射手座喜歡討論與辯論，遇到不同意見時會直接表達想法，樂於坦率交流，常常展開熱烈對話。

第8名：天蠍座

天蠍座本身話不多，就算有想法也多半選擇沉默。除非被直接詢問，否則不太主動表達內心感受。

第7名：水瓶座

水瓶座重視和平與理性，如果擔心說出口會引發衝突，通常會選擇忍住不說，以避免不必要的爭執。

第6名：摩羯座

摩羯座做事理性務實，會衡量利弊。如果認為說出真心話對自己不利，往往會選擇保留不說。

第5名：雙魚座

雙魚座個性較為柔弱，不太有勇氣反駁他人，因此常常選擇順從對方，不輕易表達不同意見。

第4名：處女座

處女座容易緊張，在與人溝通時常因壓力而無法順利表達想法，有時甚至講到一半就卡住，最後什麼也沒說清楚。

第3名：巨蟹座

巨蟹座敏感又缺乏安全感，擔心說出真心話會被討厭，因此常常選擇隱忍，害怕與人產生距離感或被孤立。

第2名：金牛座

金牛座非常能忍耐，即使心中不滿，也傾向自己承受，認為只要忍一忍就能讓事情過去，因此常選擇不表達情緒，避免場面尷尬。

第1名：天秤座

天秤座重視人際關係的和諧，在說話時總是非常謹慎，會不斷思考「這樣說會不會破壞氣氛」。即使心裡有想法，也常因顧慮他人感受而選擇不說，看似擅長社交，其實內心常默默壓抑自己的想法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。