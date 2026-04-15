快訊

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長曝影響程度

丁學文專欄／馬斯克挑戰IPO募資紀錄 交易所不該忘初衷

聽新聞
0:00 / 0:00

說不出口？12星座「不善表達」排名 金牛覺得講清楚就好、第1名怕破壞氣氛

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的人特別不善言辭。 圖／AI生成
有些星座的人特別不善言辭。 圖／AI生成

你是否也曾在與他人相處時，有話說不出口，最後只能默默吞下情緒、累積壓力呢？如果能想到什麼就直接說出口，或許會輕鬆許多，但現實中往往因為各種顧慮而難以做到。根據日本媒體「占TV」報導，整理出「最不善言辭」的星座排行榜，你排名很前面嗎？

第12名：牡羊座

牡羊座個性急躁，有什麼想法通常會立刻說出口，不會拐彎抹角或刻意壓抑情緒。想到什麼就講什麼，也不太會顧慮太多，因此反而是最「直言不諱」的類型。

第11名：獅子座

獅子座個性自信且有領導氣場，在任何場合都敢於表達自己的想法，態度坦率又直接，不容易把話悶在心裡。

第10名：雙子座

雙子座本來就很健談，話題多、表達能力強，常常想到什麼就說什麼，有時甚至會不小心說溜嘴，把不該說的也講出來。

第9名：射手座

射手座喜歡討論與辯論，遇到不同意見時會直接表達想法，樂於坦率交流，常常展開熱烈對話。

第8名：天蠍座

天蠍座本身話不多，就算有想法也多半選擇沉默。除非被直接詢問，否則不太主動表達內心感受。

第7名：水瓶座

水瓶座重視和平與理性，如果擔心說出口會引發衝突，通常會選擇忍住不說，以避免不必要的爭執。

第6名：摩羯座

摩羯座做事理性務實，會衡量利弊。如果認為說出真心話對自己不利，往往會選擇保留不說。

第5名：雙魚座

雙魚座個性較為柔弱，不太有勇氣反駁他人，因此常常選擇順從對方，不輕易表達不同意見。

第4名：處女座

處女座容易緊張，在與人溝通時常因壓力而無法順利表達想法，有時甚至講到一半就卡住，最後什麼也沒說清楚。

第3名：巨蟹座

巨蟹座敏感又缺乏安全感，擔心說出真心話會被討厭，因此常常選擇隱忍，害怕與人產生距離感或被孤立。

第2名：金牛座

金牛座非常能忍耐，即使心中不滿，也傾向自己承受，認為只要忍一忍就能讓事情過去，因此常選擇不表達情緒，避免場面尷尬。

第1名：天秤座

天秤座重視人際關係的和諧，在說話時總是非常謹慎，會不斷思考「這樣說會不會破壞氣氛」。即使心裡有想法，也常因顧慮他人感受而選擇不說，看似擅長社交，其實內心常默默壓抑自己的想法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

條件明明不錯…「四大星座」憑實力單身！金牛慢熱、他眼光太高

絕不妥協！三星座超愛唱反調…金牛固執己見、他我行我素

拒絕戀愛腦！3星座不被愛沖昏頭...處女觀察很久、他一個人更快樂

12星座瘋媽祖的理由…獅子射手想炫耀、天蠍雙魚有所求、「這組」虔誠到當志工

相關新聞

新手必看！媽祖進香團11項禮儀、禁忌曝...食衣住行要注意、 這類人別去

通常來說，參加長途的徒步進香必須事先報名，廟方一般會提供一份識別用的臂章及帽子，讓參與進香的信眾佩帶臂章，方便互相照顧與認識彼此，進香沿途要配合交通指揮，並留意周遭行路的安全。一般而言，進香團約可分為三個區段：最前面是頭旗與媽祖神轎，後面則緊隨徒步進香隊伍；隊伍後方為廟方車隊，最後是隨香的車隊。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

白沙屯舊名「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮附近，依山傍海的村落，因東北季風帶來的風沙堆積成雪白的新月型沙丘而得名，為通霄最早的屯墾聚落。白沙墩居民向北港進香的習俗存在已久，迄今近兩百年歷史；在未建廟前，村民組團徒步至北港進香，香客帶著香旗及換洗衣物、糧食及雨傘，徒步跟隨媽祖前進，跋山涉水行於海岸與田間小道，旅途勞苦，但信仰堅定，成為白沙屯拱天宮傳承的精神與在地文化資產。

說不出口？12星座「不善表達」排名 金牛覺得講清楚就好、第1名怕破壞氣氛

你是否也曾在與他人相處時，有話說不出口，最後只能默默吞下情緒、累積壓力呢？如果能想到什麼就直接說出口，或許會輕鬆許多，但現實中往往因為各種顧慮而難以做到。根據日本媒體「占TV」報導，整理出「最不善言辭」的星座排行榜，你上榜了嗎？

天選大女主！「三生肖女」獨立又強大 虎不服輸、她優雅做自己

現在追劇，很多人都愛看「大女主」，有氣勢有魄力，遇到問題不靠男人拯救，靠自己頭腦化解。搜狐網分享最獨立的三生肖女，凡事自己扛，活成自己的靠山，她們在現實生活裡真的活成了「大女主」樣子。

46萬香燈腳瘋媽祖！專家解析進香能量：3種人不適合跟

2026 丙午年，白沙屯「粉紅超跑」進香報名人數突破 46 萬，大家帶著赤誠的心想陪媽祖走一段路，心裡滿是感動。作為一名長期研究空間場域能量流動學者，我想分享一些觀察。進香應該是去「充電」，而不是去「耗損」，有這 3 種特質的人，其實不適合出現在進香隊伍中。

走出低潮！4生肖下半年事業爆發…狗口碑發酵、他迎來事業黃金期

人生難免有低潮，但低潮不一定持續很久，一切都會有轉機。搜狐網分享，四個生肖下半年事業運明顯「陰轉晴」，不只工作順、業績爆棚，收入有感提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。