戀愛秒變影后！「5星座女」最擅長在另一半面前偽裝

每個人都討厭虛偽，但是適當的偽裝卻也能讓一些事情變得美好起來。比如在愛情中，在曖昧的時候，被追求的時候，誰又沒有偽裝自己呢？只是科技紫微網所說的以下幾個星座，會偽裝得更好，演技好到簡直能領奧斯卡獎。

牡羊座：偽裝缺點



豪爽的牡羊女面對愛情可裝不成小鳥依人的樣子，不過，當他們發現對方喜歡自己嬌滴滴的樣子後，也會把自己大大咧咧、瘋瘋癲癲的一面偽裝起來。做一個說話溫柔小心，做事體貼大方的女友。但隨著時間的流逝他們會慢慢暴露，對方遲早也會發現牡羊女最真實的一面。

雙子座：遊戲愛情



擁有多面性格的雙子座，偽裝對於他們來說得心應手。性格獨立，外表可愛的雙子女想要由內而外散發出少女的唯美，還是需要好好偽裝一番。愛情對於雙子來說就是一場遊戲一場夢，在這場遊戲中要懂得變換角色，懂得偽裝自己才能笑到最後。

射手座：自我壓抑



說到感情中的相處藝術，不得不說射手座。他們很懂得揣摩人心，把握進退。感情中偽裝自己，不是為了欺騙對方或者隱瞞真性情。而是適度的收斂鋒芒和自我壓抑，讓對方感受到自己萌的一面，少一點張牙舞爪，才能離愛的人更近。

巨蟹座：深入瞭解



對情感很真誠的巨蟹座彷彿不太會偽裝自己，但處於情感初期的巨蟹，為了更加瞭解對方，為了讓彼此找到最好的相處模式。巨蟹會慢慢靠近對方，適度偽裝自己在感情中的狀態。在進一步的相處中巨蟹的溫柔和敏感慢慢滲透出來，對方也會忽視曾經的虛偽。

天蠍座：笑裡藏刀



看問題極端，敢愛敢恨的天蠍座在感情中善於隱藏和偽裝。當然，在真情面前天蠍愛得徹底，愛得無怨無悔。但面對虛假的情感，天蠍也絕不會隱忍，你若對她虛情假意，她雖表面笑顏盈盈，一副深情溫柔的樣子，殊不知在轉身的一瞬間便不會留情。

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